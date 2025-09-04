3era EXPO AFEET Querétaro, un éxito

La 3era Expo AFEET Querétaro fue un éxito, gracias a la convocatoria que logró la presidenta de la filial de este estado, Ana Rosa Reyes Castro, quien en entrevista con INVERTOUR, se dijo emocionada y agradecida:

“Estamos encantados con la gran afluencia de agentes de viajes y expositores, un evento que se hace con todo el cariño del mundo y con la única intención de generar alianzas, unir esfuerzos en este sector del turismo”, comentó.

Asimismo, agradeció a las instituciones gubernamentales por el apoyo, los patrocinadores, socias AFEET de los 11 capítulos e invitados.

En la inauguración de la 3era Expo AFEET Querétaro estuvo acompañada de Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo municipal; Rodrigo Ibarra, director de Promoción Turística de Querétaro; Manuel Aguado Romero, secretario Técnico del municipio; Alejo Sánchez de Santiago, presidente municipal de Tolimán y Juliette Rojo Hernández, coordinadora General del Centro de Atención y Protección al Turista.

Ana Rosa Reyes Castro Alejo Sánchez, Juliette Rojo, Ana Rosa Reyes, Mariana Ortiz, Manuel Aguado, Carlos Alberto Perera del Palacio Inauguración de 3era Expo AFEET Querétaro Socias, invitados y ballet en la inauguración de 3era Expo AFEET Alejo Sánchez, Ana Rosa Reyes, Mariana Ortiz, Yahel González y Manuel Aguado Alejo Sánchez, Gabriela Nieves, Claudia González, Ana Rosa Reyes, Mariana Ortiz, Arlina Zurita, Patricia Cervantes, Martha Zacatenco, Juliette Rojo Hortencia Jiménez, Gabriela Nieves, Alejo Sánchez, Mariana Ortiz, Ana Rosa Reyes, Juana Martínez y Juliette Rojo Lelé y Ana Rosa Reyes María Elena Chiquini, Araceli Garza, Elizabeth Reynoso, Grina Rincón, Vicky Campero, Gabriela Nieves, Ana Rosa Reyes, Mariana Álvarez, Concepción Chiquini Juliette Rojo, Ana Rosa Reyes, Alejo Sánchez, Mariana Ortiz, Manuel Aguado y Carlos Alberto Perera del Palacio Arlina Zurita, Martha Zacatenco, Gabriela Nieves, Araceli Garza, María Elena Chiquini

Recorrido de stands y ponencias

Los stands que pudieron visitar los agentes de viajes que se dieron cita en la 3era Expo AFEET, incluyeron a Travel Shop Operadora, Mega Travel, ASSIST CARD, Saga Travel, Universal Assistance, NAO Travel Collection, Expedia, Club Med, Miami, Euromundo, Sierra Madre Operadora, Civitatis, Viajes Fama, Bumeran Operadora, Inter Cruises, entre otros.

Las ponencias fueron un punto importante para los agentes de viajes y socias AFEET, ya que les dio información que ayuda a sus respectivas agencias.

Ricardo Romero, director general de Saga Travel, presentó: Agentes de viajes 360º: El cambio eres tú, tecnología tu mejor aliado, para dar un panorama de cómo unir lo bueno del agente tradicional y lo nuevo, como la inteligencia artificial.

Vive el norte de México: Cielos de ensueño y montañas de oportunidades del director de Travel Smart, Alfredo Fuente, se enfocó en mostrar atractivos de esta parte del país.

Turismo y seguridad: retos y estrategias para consolidar a Querétaro como una ciudad segura logró la participación de los asistentes, quienes se dijeron preocupados por temas como las agencias que no están bien establecidas.

Durante el evento también se dio cita la muñeca Lelé, quien paseó por todos los stands y se tomó fotos con todos. En otomí su nombre significa “bebé”, es originaria del municipio de Amealco, Querétaro, y fue nombrada Patrimonio Cultural del estado de Querétaro el 18 de abril de 2018.

Ana Rosa Reyes Castro, en la clausura del evento, celebró el éxito de esta 3era Expo AFEET Querétaro, y con una rifa dieron por clausurada esta importante reunión anual.