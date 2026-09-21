Costa Rica refuerza su apuesta por México con misión MICE y estrategia Pura Vida Meetings

Costa Rica fortalece cada vez mas su presencia en la industria de reuniones y amplia vínculos con meeting planners, agencias especializadas, casas productoras, DMC y compradores del segmento MICE.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para posicionar al país en congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos corporativos. La delegación incluyó representantes del ICT, del Buró de Convenciones y empresarios costarricenses especializados en este mercado.

Mauricio González: Costa Rica tiene potencial en incentivos

Mauricio González, CEO de CWW México, explicó en exclusiva para INVERTOUR, que la representación del destino amplía el trabajo de la agencia hacia un esquema integral que incluye trade, relaciones públicas, meetings, creatividad y marketing digital.

Para González, Costa Rica tiene una oportunidad particular en viajes de incentivo de entre 50 y 100 personas, sobre todo entre empresas que buscan sostenibilidad y experiencias distintas.

Señaló que el crecimiento operativo de CWW acompañó esta evolución: la agencia pasó de alrededor de 23 colaboradores a cerca de 50 personas.

Sobre la misión comercial, indicó que el enfoque está en Ciudad de México, desde donde se origina cerca del 90 % de los grupos con los que trabajan los meeting planners. La agenda contempla presentaciones, citas de negocio y capacitaciones.

El factor humano forma parte del producto

Rafael Quesada, jefe de Segmentos Especializados del ICT, puso el foco en el concepto Pura Vida Meetings.

Su idea central es que un grupo no solo participe en una reunión, sino que salga del país con una experiencia ligada al bienestar, la conexión entre personas y la identidad costarricense.

Datos, segmentos y decisiones más precisas

Óscar Saborío Ramírez, director de Mercadeo y Estrategia del ICT, explicó que el segmento MICE registra crecimientos interanuales de entre 4 % y 5 % y ya forma parte de la estrategia de diversificación turística de Costa Rica.

Asimismo, señaló que el país busca fortalecer productos especializados para reducir la dependencia de temporadas altas y mejorar la capacidad de respuesta ante cambios del mercado.

También adelantó que el ICT trabaja en una estrategia de gobernanza de datos que permita cruzar información sobre llegadas, conectividad, segmentos, ciudades y comportamiento de la demanda.

El objetivo, explicó, es que esa información sirva no solo para promoción, sino también para decisiones comerciales del sector privado.

México, mercado prioritario para Costa Rica

México ocupa un lugar relevante dentro de esta estrategia por su conectividad y capacidad para generar negocio en turismo de reuniones. La misión también contempla la compensación de la huella de carbono de los participantes mediante MICE Forest.

De acuerdo con International Congress and Convention Association (ICCA), América Latina registró en 2025 un crecimiento de 25 % frente a 2024 y ya representa 10 % del mercado global de reuniones.