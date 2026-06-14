4 tesoros secretos para la luna de miel

La búsqueda de privacidad y exclusividad redefine las tendencias globales en viajes de luna de miel. En INVERTOUR te hemos preparado una guía esencial para enriquecer el diseño de itinerarios con propuestas de hospedaje ecológico y desconexión absoluta.

Por supuesto que, en las mejores elecciones para este viaje tan especial, las playas son un básico, pero hay más opciones que pueden satisfacer su demanda de privacidad en la luna de miel. Descubre mágicos destinos que simplemente los arroparán entre sus maravillosos escenarios.

Exclusiva

Así es la isla Puro en Filipinas, en la región de Visayas, con playas vírgenes y poco turismo, se encuentra en el archipiélago de Calamian, al norte de Palawan. Accesible únicamente en barco desde los puertos de Corón o Busuanga. Al sumergirte en su laguna a practicar esnórquel, sentirás que te encuentras en tu muy particular acuario. Hasta octubre puedes apostar por noches brillantes al nadar gracias al efecto de bioluminiscencia que crea el plancton. No te pierdas una excursión de un día al arrecife de coral Apo.

Hospedaje: Probablemente, su mejor secreto es que alberga el santuario ecológico de UNNA, que es un resort muy peculiar ubicado entre el mar y un manglar; sólo hospeda pequeños grupos de seis a cuatro personas, ideal para una travesía pausada.

Fotogénica

Lijiang, China con vistas a la montaña del Dragón de Jade, gracias a ella y a la restauración de los canales del casco antiguo que fue finalizada recientemente, te aseguramos que obtendrán fotos dignas de una postal. Muy temprano crucen el puente Dashi, de 300 años de antigüedad, mientras observan a los lugareños lavando verduras en los canales y alimenten a las carpas koi. Suba al teleférico más alto del mundo hasta el Parque Nacional Glaciar y disfrute de las impresionantes vistas del pico. Reserven una sesión privada en la Casa de Té Yunshang y aprendan a preparar té Pu erh en una casa tradicional Naxi.

Hospedaje: Si quieren una villa privada la opción es Banyan Tree Lijiang, con jacuzzis al aire libre y vistas a la montaña. En su Spa podrán disfrutar de tratamientos herbales Naxi.

Bohemia

Comporta, Portugal, se encuentra dentro de la Reserva Natural del Estuario del Sado, un área protegida de dunas de arena, alcornoques y arrozales al sur de Lisboa. Es cautivadora por su estilo bohemio y elegante. En el verano inaugurará un nuevo sendero ecológico que conectará Comporta con la playa de Carvalhal. Nada más encantador que realizar una cabalgata entre las olas y la arena de Praia da Comporta. Recorran los arrozales en bicicleta mientras observan a los pescadores haciendo sus labores en el mar. Apuesten por una exfoliación con granos de arroz y sal marina. En Praia do Prego encontrarán las interminables dunas de arena.

Hospedaje: Sublime Comporta, es un eco-resort con piscinas privadas, jardín orgánico y spa de primer nivel para relajarse totalmente.

Impresionante

Alicudi, Italia, la más occidental de las islas Eolias, frente a la costa norte de Sicilia. Es una isla volcánica con una población de aproximadamente 100 residentes permanentes. Si son amantes de la tranquilidad, es la opción, pues no hay coches ni motos. Únicamente, senderos y burros como medio de transporte. A partir de este verano implementará una nueva iniciativa de turismo lento, que limitará a 50 el número de visitantes diarios. Disfruten del esnórquel en Le Caricature, una cala rocosa con aguas cristalinas y formaciones rocosas volcánicas. Una excursión de tres horas a pie o en burro los llevará a la cima del Monte Filo dell’Arpa, desde donde se aprecian las siete islas Eolias.

Hospedaje: Sorpréndanse en Villa la Lucina, una casa de piedra restaurada con terraza privada, cocina y vista al mar.