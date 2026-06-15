Asia domina la demanda estival

El continente asiático se consolida firmemente como el gran motor de la industria turística para la temporada de verano. De acuerdo con el último análisis de la firma global de inteligencia de viajes Mabrian, las subregiones de Asia Oriental y el Sudeste Asiático ya concentran un imponente 31,7% de la cuota de mercado mundial en la demanda de viajes internacionales, posicionándose como el foco estratégico absoluto de los diseñadores de itinerarios.

Gran inspiración

Este repunte en el interés de los turistas está respaldado por una notable mejora en la conectividad aérea y la logística en destino. Los datos del reporte revelan un incremento interanual en las búsquedas de viajes inspiracionales hacia la región, impulsado directamente por un aumento del 5,9 % en la capacidad aérea internacional, en perfecta sinergia con la constante optimización de la infraestructura turística local.

Para todos los gustos

Los mercados de Japón, Vietnam, China e India emergen como los pilares indiscutibles de las travesías, ofreciendo un abanico de experiencias icónicas que inspiran desde aventuras de naturaleza y bienestar hasta inmersiones culturales profundas. Elige entre las propuestas de INVERTOUR para responder con precisión a las demandas de odiseas en Asia:

Escapada romántica

Shimla, India, la antigua capital de verano británica, ofrece un refrescante respiro del calor abrasador de las llanuras indias, ya que las temperaturas oscilan de 15 a 25 °C. Viaja en el tren de juguete Kalka-Shimla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que atraviesa puentes y túneles a lo largo de 96 km. Al pasear por la avenida Mall Road, sentirás que retrocedes a la época del Raj británico, bordeado de edificios, tiendas y cafés de estilo Tudor. Encuentra en la cima de una colina el templo Jakhoo; puedes ascender en el teleférico desde The Ridge. Apuesta por una visita guiada por el teatro Gaiety Heritage Cultural Complex, Scandal Point y el Viceregal Lodge, ejemplo de la arquitectura jacobina.

Mágica visita citadina

Sendai, Japón, combina a la perfección la energía urbana con la naturaleza.

¿Sabías que es conocida como la ciudad de los árboles? Gracias a sus hermosas avenidas bordeadas de zelkovas y su modernidad. El río Hirose divide el centro urbano, para gozar de sitios al aire libre y realizar compras en Chuo-dori o Aoba-dori. Disfruta del festival de Tanabata o Festival de las estrellas, del 6 al 8 de agosto, con más de 3000 decoraciones monumentales de bambú, música en vivo, bailes tradicionales y un espectáculo pirotécnico el último día.

Navega por la bahía de Matsushima, que ofrece una de las tres vistas más espectaculares del país con 260 islas cubiertas de pinos y el templo Zuiganji, tesoro nacional.

Encuentro con la naturaleza

Chengdu, China, es la apuesta para una travesía más relajada y la puerta de entrada al Centro de Investigación de Cría de Pandas Gigantes, visítalo antes de las 7:00 A.M. para verlos jugar y comer bambú; también hay pandas rojos.

En el Monte Qingcheng camina entre un exuberante bosque salpicado con templos taoístas. Participa en un ceremonia del té en el Monasterio de Wenshu. No te pierdas la Ópera Sichuan con un espectáculo de cambio de máscaras.

Cuidado con su gastronomía porque es picante por el uso de chile y pimienta.

Inmersiones en la playa

Da Nang, Vietnam, una ciudad costera que sorprende por sus hermosas playas e infraestructura moderna que incluye resorts de cinco estrellas frente al mar.

Relájate en My Khe Beach, elegida por Forbes como una de las playas más atractivas del mundo; es posible practicar paddle surf o disfrutar de la adrenalina a bordo de una moto acuática. Descubre las cinco montañas de mármol y piedra caliza con cuevas, pagodas y vistas panorámicas. Es el hogar de Ba Na Hills, un complejo turístico en la cima de una montaña con un puente dorado de piedra sostenido por dos manos que emergen de la vegetación. Sube al teleférico más largo del mundo que funciona sin paradas; visita el parque de atracciones Fantasy Park, inspirado en las novelas de Julio Verne.