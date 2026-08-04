4 experiencias náuticas en Noruega

Los países escandinavos durante todo el 2026 han presentado una trayectoria ascendente en el multifacético escenario de los viajes. Sin embargo, Noruega ha mostrado un explosivo interés tras el mundial. Te contamos todos los detalles del fenómeno.

El horizonte en cifras

De acuerdo con datos oficiales de Google Trends, las búsquedas asociadas a la palabra clave “Noruega” registraron un incremento del 200 % interanual en mercados clave como Polonia, mientras que las búsquedas globales en inglés de “Norway” aumentaron un 300 % durante el presente año. A esta tendencia se suman los reportes de la plataforma Kiwi.com, que confirman un incremento del 32.3 % en la demanda diaria de vuelos hacia el país nórdico. Asimismo, los análisis del mercado de alojamiento de Airbnb reflejan un crecimiento del 15 % en búsquedas de alojamiento en territorio noruego, del 11 de junio al 12 de julio.

Impacto mediático futbolístico

No ocurrió debido a una campaña de marketing, más bien a uno de sus mayores activos deportivos. Análisis del Instituto de Monitoreo de Medios destacan que el futbolista Erling Haaland sumó 31.9 millones de seguidores en Instagram durante el certamen mundialista, posicionándolo como el cuarto atleta con mayor alcance digital del planeta e impulsando la visibilidad internacional de su país natal.

Cuatro odiseas para zarpar

Si te quieres unir a esta creciente ola de visitantes, en INVERTOUR te invitamos a explorar sus escenarios en diferentes tipos de expediciones a bordo de embarcaciones. ¿Estás listo para levar anclas?

Safari ártico: En las remotas islas de Svalbard, a bordo de un catamarán híbrido eléctrico, parte desde Longyearbyen para disfrutar del silencio ártico y contemplar la inmensidad del glaciar Nordenskiöldbreen, desembarcar cerca del pueblo fantasma de Pyramiden en el fiordo Billefjorden y seguir el borde del hielo para avistar osos polares en su hábitat natural sin alterar la fauna gracias a la navegación silenciosa.

Aventura escénica: Gracias al célebre fiordo de Geirangerfjord, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la experiencia invita a navegar para descubrir las impresionantes cascadas Las Siete Hermanas y El Pretendiente. Escuchar los relatos históricos de las antiguas granjas de montaña, abandonadas como Skageflå. Incluso es posible avistar marsopas y águilas marinas en pleno vuelo.

Adrenalina extrema: La ciudad de Bodø, ubicada al norte del círculo polar ártico y Capital Europea de la Cultura en 2026, te brindará una dosis pura de adrenalina. Atraviesa a toda velocidad por el estrecho de Saltstraumen, el remolino de marea más potente del mundo, sentirás el rugido y la fuerza de las corrientes marinas en una excursión inolvidable. Además, habrá paradas para el avistamiento cercano del águila de cola blanca y vistas panorámicas de la isla Straumøya.

Remo inmersivo: Así es, apuesta por el kayak para recorrer la red de fiordos como el Nærøyfjord, Patrimonio de la Humanidad por su gran belleza natural con acantilados de roca que caen directo al mar. Mientras que el lago glaciar Nigardsbrevatnet, de color turquesa te invitará a surcar sus aguas color turquesa, para llegar frente al glaciar Nigardsbreen.