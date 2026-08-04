7 opciones para disfrutar del Ferragosto en Italia

Funciona como el gran motor del turismo estival italiano que moviliza tanto a residentes como a viajeros internacionales a destinos francamente maravillosos.

Cada 15 de agosto, Italia se paraliza por completo para celebrar Ferragosto, el asueto más esperado de la temporada estival. ¿Quieres saber qué es? El concepto nace en el año 18 a. C. bajo el mandato del emperador Augusto, quien instauró las Feriae Augusti para otorgar un descanso a los trabajadores tras las cosechas agrícolas. Esta festividad combinaba ceremonias de gratitud con carreras de caballos por todo el Imperio Romano.

Siglos más tarde, durante la década de 1920, el régimen de Mussolini institucionalizó los viajes masivos al crear los «trenes de Ferragosto», ofreciendo billetes bonificados para que las familias trabajadoras se desplazaran a costas, montañas y ciudades de arte. Hoy en día, la festividad abarca mucho más que una sola jornada. Funciona como sinónimo de las vacaciones estivales italianas, generando un éxodo masivo de los nacionales e incluso de los viajeros internacionales.

Grandes beneficios

Este año, de acuerdo con las proyecciones de CNA Turismo e Commercio, se espera que se desplacen por Italia aproximadamente 17,4 millones de turistas, divididos en 8,4 millones de italianos y 9 millones de extranjeros, con una estancia promedio de cuatro noches y media. De hecho, se proyecta que el sector turístico reciba un impacto superior a los 15.000 millones de euros en el período del 1 al 23 de agosto y lo mejor 224 millones de visitantes durante el trimestre de julio a septiembre.

Experiencias con diferentes identidades

La dependencia italiana señala que entre los destinos favoritos se encuentran balnearios, pueblos encantadores, montañas y lagos dentro de la esencia del turismo activo para integrar el senderismo y los recorridos en bicicleta.

Siete joyas que cautivan

Descubre cuáles sitios se perfilan para proveer las vacaciones del Ferragamo excepcionales en Italia:

1.Véneto rebosa arte, lo mejor es que puedes elegir diferentes actividades para ver, escuchar y celebrar.

Lugares emblemáticos: Descubre cómo se fabrica el vidrio soplado en Murano; asiste a los espectáculos de ópera al aire libre en el antiguo anfiteatro romano Arena de Verona; visita la capilla de los Scrovegni en Padua para ver sus frescos.

2.Costas del Lacio, consideradas una de las más bellas de Italia, son de fácil acceso desde Roma; albergan una mezcla de pueblos históricos, playas y una auténtica vida local con fuertes tradiciones culinarias.

Lugares emblemáticos: Fregene con clubes de playa animados con música en la arena; Sperlonga, posee un escenario idílico por sus casas blancas y restaurantes gourmet frente al mar; Gaeta es ideal para descansar entre olivos y el océano cristalino. No te pierdas Calcata Vecchia, un pueblo de piedra construido sobre un risco con galerías de arte y sin autos.

3. Riviera del Conero, conocida como la Dalmacia italiana por sus imponentes acantilados de piedra caliza blanca que caen sobre aguas turquesas y calas escondidas.

Lugares emblemáticos: Monte Conero, que se alza a 572 m sobre el nivel del mar, permite ver un paisaje único de toda la costa; Spiaggia delle Due Sorelle, ideal para nadar entre sus dos grandes rocas y explorar playas vecinas en kayak; Portonovo, te invita a relajarte en su bahía verde rodeada por el Parque Regional de Monte Conero.

4. Costa de Molise, es más tranquila y menos masificada para gozar del mar y descubrir sus pintorescos pueblitos.

Lugares emblemáticos: Termoli, recorre su casco antiguo amurallado y el castillo normando; Campomarino, perfecto para quien busca un ritmo más pausado y auténtico entre dunas y playas de arena muy fina; Petacciato, una localidad elevada sobre una colina con vistas panorámicas fuera de serie.

5. Dolomitas Lucanas, ofrecen una combinación diferente con aventuras excepcionales.

Lugares emblemáticos: Castelmezzano, que parece colgado de las montañas con callejuelas estrechas y empinadas, brinda espectaculares paisajes a la sierra. Los aventureros deben subir a la Alpine Coaster, una montaña rusa sobre raíles que desciende y asciende por la ladera de la montaña, una experiencia llena de adrenalina.

6. La Riviera dei Fiori, es perfecta para una travesía que combina el relax total con actividades al aire libre. Salpicada de playas y pueblecitos costeros.

Lugares emblemáticos: Famosa por su pista ciclopedonal, una de las rutas más bonitas de Europa, que permite recorrer la costa en bicicleta o a pie. También hay espacios dedicados al deporte, como el Castellaro Golf Resort.

7. Cerdeña, un paraíso para los amantes de la vida marina con sus playas de arena blanca, es un destino clásico de Ferragosto.

Lugares emblemáticos: La Costa Smeralda con aguas turquesas y el Archipiélago de la Maddalena con islas protegidas y calas transparentes son los destinos más exclusivos y famosos. En Alghero, encontrarás playas maravillosas para nadar.