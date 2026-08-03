Cicloturismo sostenible en Castilla-La Mancha

Rural Bike Conecta se suma a los grandes atractivos de Castilla-La Mancha para proyectarla como un destino cicloturista y al mismo tiempo consolidarlo como una oferta de turismo sostenible.

España sigue afianzando su posición como referente de movilidad sostenible y turismo de naturaleza gracias a la Rural Bike Conecta Castilla-La Mancha, uno de los corredores cicloturistas más ambiciosos del continente europeo. Respaldado por una inversión de €2.4 millones de euros, este megaproyecto dispone de 2 mil 180 kilómetros de recorrido y más de 3 mil 200 puntos de señalización que conectan 168 municipios.

Según datos del Barómetro Exceltur, esta red CLM de bicicletas rurales se une para dar continuidad al crecimiento excepcional del sector turístico de la región, que ha sido favorable en el segundo trimestre del año.

Atractivos claves

Esta infraestructura verde enlaza dos Parques Nacionales, siete Parques Naturales y dos Geoparques Mundiales de la UNESCO, conectando de forma espectacular cinco provincias para ofrecer tanto rutas por etapas como trayectos circulares.

La red no sólo es maravillosa por sus múltiples escenarios, también impulsará la economía rural y promoverá la movilidad baja en carbono. El diseño aprovecha antiguos caminos naturales, vías verdes y tramos emblemáticos de la Ruta de Don Quijote.

Puntos clave

¿Quieres saber qué encontrarás en cada una de las cinco provincias por las que atraviesa?

1. En Toledo, la ruta aprovecha el corredor del río Tajo. Su capital permite combinar el pedaleo con visitas a iglesias, mezquitas, ermitas, sinagogas, museos, baños árabes y laberintos de calles para luego avanzar hacia los parajes del Parque Nacional de Cabañeros. Su cocina invita a probar las carcamusas, un estofado de carne de cerdo con jitomate que se vive en cazuela de barro, y el clásico mazapán.

2. En Ciudad Real, el trazado conecta dos joyas naturales únicas: el Parque Nacional Las Tablas de Daimiel, famoso por sus pasarelas sobre el agua, y las dehesas de Cabañeros. Es el destino idóneo para recorrer la cuna de Don Quijote con molinos históricos y pueblos de valor patrimonial como Almagro. Saborea el auténtico queso manchego con sus vinos con denominación de origen de la región.

3. Albacete sorprende por la elegancia de su capital, con el emblemático Pasaje de Lodares con una arquitectura ecléctica postmodernista y su famosa cultura de tapeo que permite probar platillos de la región. El recorrido continuará hacia las cascadas del nacimiento del río Mundo con cascadas y las lagunas de Ruidera, ideal para combinar bicicleta y actividades de agua.

4. Cuenca ofrece un paisaje espectacular de montaña. Su capital impresiona con las célebres casas colgadas, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desafiando el abismo sobre el río Huécar, el Museo de Arte Abstracto Español y su imponente catedral. Siguiendo el camino en bici, es posible adentrarse en la serranía de Cuenca, para pasar por la Ciudad Encantada, un paraje espectacular con formaciones rocosas que se han formado a lo largo de miles de años y ver el nacimiento del río Cuervo.

5. Guadalajara invita a descubrir el Palacio del Infantado, joya del gótico isabelino del siglo XV con fachada de puntas de diamante, en la capital antes de rodar hacia los cañones del Alto Tajo y la Sierra Norte. Sus caminos pasan por los icónicos pueblos Negros de arquitectura en pizarra como Majaelrayo y la villa medieval de Sigüenza, con un monumental castillo y una red de calles y plazuelas que conducen a monumentos y rincones asombrosos.

Infraestructura lista para usar

El trazado aprovecha antiguos recorridos rurales y exuberantes vías verdes, con miras a integrarse a la red internacional EuroVelo y promover la reducción de emisiones de CO2, para ayudar a combatir el cambio climático.