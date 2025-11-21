4 cálidos destinos en EE.UU. para el fin de año

¿Deseas pasar unas vacaciones rodeado del sol y playas, este invierno? Algunos de los sitios más hermosos de Estados Unidos pueden ser la opción para cumplir con tu cometido. Elige entre nuestras recomendaciones:

Encantadora y relajada



Así es Key West, Florida, te cautivará con su ambiente tropical, es ideal para snorkelear y bucear. En Duval Street disfruta de la vida nocturna, en sus restaurantes y bares o simplemente realiza las compras de regalos en sus boutiques. Una parada obligada es el Museo de Ernest Hemingway. No te pierdas Bight Before Christmas & Boat Parade, un desfile de barcos. Goza el Harbor Walk of Light. Celebra la puesta del sol en Sunset Celebration en Mallory Square, con artistas callejeros, artesanos locales y comida. El magno evento de Año Nuevo es el Key West New Year’s Eve Drops, donde una drag queen desciende en una zapatilla roja.

Vibrante y cosmopolita

Miami Beach, es mundialmente famosa por sus casetas de socorridas de estilo Art Déco, combina la relajación con la vida nocturna. En Ocean Drive, Bal Harbour Shop y Lincoln Road Mall podrás hacer las mejores compras navideñas. Prueba la comida cubana en La Pequeña Habana. Si vas con niños visiten el Zoológico de Miami o el Jardín Botánico Tropical Fairchild, que se visten de alegría con las luces de temporada. La celebración de Año Nuevo en Ocean Drive es icónica, a lo largo de la zona se colocan varios escenarios y DJ´s. Si prefieres algo diferente, dale la bienvenida al 2026 a bordo de un yate, donde habrá diversión y podrás apreciar los fuegos artificiales.

Divertida y efervescente

Es la temporada navideña en South Padre Island, en Texas. Alberga 55 kilómetros de costa virgen, que te permitirá disfrutar de una excursión en barco para ver delfines o pescar en Laguna Madre Bay. Los amantes de la naturaleza pueden recobrar la paz y calma en el Centro de Observación de Aves y Naturaleza. El 4 de diciembre se efectuará el encendido del árbol de Navidad, el 5 de diciembre podrás apreciar el desfile navideño y el de navíos iluminados será el 6 de diciembre, mientras que el desayuno con Papá Noel tendrá lugar un día después. Una noche de fuegos artificiales para dar la bienvenida al Año Nuevo, es otro de sus eventos de temporada.

Única y exótica

Honolulu, no te defraudará y te ofrecerá experiencias excepcionales. En Playa Waikiki, aprende a surfear o simplemente túmbate a disfrutar del sol. Atrévete a ascender al cráter para tener panorámicas fuera de serie. El toque festivo lo encontrarás en Thomas Square Park, que se transformará en un país de las maravillas con túneles de luz y paseos en tren; en Friends of the Library of Hawaii habrá un mercado navideño; el centro se ilumina por las noches con exhibiciones de luces. Podríamos decir que el gran evento es la Nochevieja en Waikiki, donde el cielo se ilumina con fuegos artificiales para despedir el año 2025.

¿Cuál de las cuatro será tu elegida para las vacaciones de fin de año?