El P’tit Train du Nord, el corredor perfecto para vivir el ecoturismo en Laurentides

El ecoturismo sigue ganando terreno entre los viajeros que buscan disfrutar sin afectar el medio ambiente. Laurentides, Canadá, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza que desean actividades al aire libre mientras contemplan paisajes paradisiacos, convirtiendo la región en una para obligada para el turismo sostenible.

Uno de sus principales atractivos es el Parque Lineal P’tit Train du Nord, un corredor de 234 kilómetros que explora una antigua línea de ferrocarril entre Bois-des-Filion y Mont-Laurier.

Los turistas pueden andar en bicicleta, patinar en línea, esquiar de fondo, recorrerlo en bicicleta de invierno o en moto de nieve, mientras descubren animados pueblos y ciudades, estaciones de tren históricas, numerosos restaurantes, galerías de arte y encantadoras boutiques.

La diversión no termina ahí. En P’tit Train du Nord hay recorridos para todas las edades, por lo que en INVERTOUR te contamos todo lo que puedes hacer en este maravilloso destino.

¿Qué actividades puedes disfrutar en P’tit Train du Nord?

Si estás listo para explorar lugares responsables con el medio ambiente, aquí te mostramos todo lo que hay.

Bicicleta de montaña y Fatbike

Senderismo y senderismo invernal

Ciclismo

Juegos de agua y parques infantiles

Exploración de cuerpos de agua y playas

Pista de esquí de fondo

Además, pueden aprovechar servicios de camping, áreas de picnic, restaurantes y comercios, que hacen de la estadía una experiencia completa y confortable.

Ubicación y horarios de atención

Dirección principal: 1272, rue de la Traverse, Prévost, Quebec (Canadá) J0R 1T0.

El centro de bienvenida y tienda se encuentra en la estación de tren de Prévost, kilómetro 14, y está abierto todos los días de 9:00 a 16:00 horas.

Desde este punto de partida, los visitantes pueden sumergirse en la belleza de los Laurentides, disfrutar de sus paisajes nevados o verdes según la temporada, y aprovechar al máximo todas las actividades al aire libre que ofrece el P’tit Train du Nord, convirtiendo cada visita en una vivencia única e inolvidable para toda la familia.