3 escapadas gastronómicas por México durante el Mundial 2026

La presencia del Mundial 2026 es una oportunidad para que miles de aficionados descubran México más allá de los estadios. Aunque la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentrarán buena parte de la actividad deportiva, los viajeros también podrán extender su estancia para conocer destinos cercanos con propuestas gastronómicas, culturales y turísticas.

De acuerdo con una encuesta de Skyscanner, 40 % de las personas que viajan para el torneo tiene previsto dedicar sus vacaciones a actividades locales y al partido. Además, 20 % considera que la oferta turística, incluida la gastronomía, influye al elegir un lugar..

Tepoztlán y Puebla, sabores cerca de la CDMX

Para quienes lleguen a la Ciudad de México, Tepoztlán puede funcionar como una escapada de fin de semana. Este Pueblo Mágico de Morelos ofrece mercados, calles empedradas y platillos como itacates, cecina y preparaciones con ingredientes locales.

Puebla también se mantiene como una opción para quienes buscan cocina tradicional. El mole poblano, las cemitas y los dulces típicos forman parte de una oferta reconocida dentro y fuera de México.

Tequila, una escapada desde Guadalajara

A poco más de una hora de Guadalajara se encuentra Tequila, uno de los destinos más representativos de Jalisco. Sus paisajes de agave, su historia y su gastronomía lo convierten en una alternativa para extender el viaje mundialista.

En la zona se pueden probar platillos como birria, tortas ahogadas y otras especialidades regionales.

Santiago y Chipinque, naturaleza cerca de Monterrey

Quienes vayan a Monterrey pueden sumar una escapada a Santiago, Pueblo Mágico de Nuevo León ubicado a menos de una hora de la ciudad. Ahí destacan platillos como cabrito, machacado y productos artesanales de la región.

La experiencia puede complementarse con una visita a Chipinque, ideal para caminar, tomar fotos y disfrutar vistas panorámicas.

El fútbol será el motivo principal del viaje, pero estas salidas permiten conocer más del país a través de su cocina, sus paisajes y sus tradiciones.