Avistamiento de ballenas en México 2026: los mejores destinos para ver este espectáculo maravilloso

La observación de ballenas se ha consolidado como una de las experiencias más extraordinarias que brinda la naturaleza. En México, cada año es posible contemplar a estos gigantes marinos protagonizar un fenómeno que cautiva a miles de viajeros.

Este acontecimiento ocurre debido a que, cada invierno, miles de ejemplares recorren más de 15 mil kilómetros desde el norte del continente hasta aguas mexicanas para reproducirse y resguardar a sus crías en ecosistemas más cálidos y seguros.

Durante esta temporada, especies procedentes de Alaska, el Golfo de California y la costa oeste de Estados Unidos arriban a Baja California, Baja California Sur y otros puntos del litoral del Pacífico mexicano.

Si buscas disfrutar de este fenómeno natural sin salir del país, aquí te presentamos seis lugares ideales para admirar a estos colosos del mar en México.

Ensenada, Baja California

Ensenada se mantiene como uno de los puntos más accesibles del norte de la República para apreciar el paso de la ballena gris durante su travesía anual hacia las lagunas de reproducción de la península.

Cada temporada, numerosos turistas y amantes de la naturaleza arriban a sus costas para presenciar el recorrido de esta especie, considerada una de las más representativas del Pacífico. Además, en la zona también pueden observarse ejemplares de ballena jorobada en tránsito, lo que convierte al municipio en una opción destacada para el turismo ecológico y la apreciación de fauna marina.

Bahía de Banderas, Nayarit

Bahía de Banderas figura entre las principales áreas de reproducción de la ballena jorobada en el Pacífico mexicano. Año con año, estos mamíferos marinos llegan a sus aguas para aparearse y dar a luz, ofreciendo escenas que atraen tanto a turistas nacionales como extranjeros.

Las condiciones relativamente tranquilas de la bahía favorecen la presencia de hembras acompañadas de sus crías, por lo que se ha convertido en un sitio privilegiado para el turismo responsable enfocado en la vida silvestre.

Bahía de Tenacatita, Jalisco

Para quienes prefieren espacios menos concurridos, Bahía de Tenacatita representa una excelente alternativa. Durante la época migratoria, las jorobadas cruzan frente a sus costas, brindando oportunidades para contemplarlas en un entorno más tranquilo y alejado de las multitudes.

Su atmósfera relajada y los paisajes naturales que la rodean hacen de este rincón jalisciense una opción ideal para disfrutar de una experiencia cercana al ecosistema marino.

Mazatlán, Sinaloa

Ubicado sobre una de las principales rutas migratorias del Pacífico, Mazatlán permite apreciar principalmente ballenas jorobadas durante los meses de invierno.

Si bien la actividad puede variar según la temporada, febrero suele ser considerado uno de los periodos más favorables para observar su desplazamiento. A ello se suma la oferta turística de la ciudad, que combina playas, gastronomía y atractivos urbanos con el contacto directo con la naturaleza.

Puerto Escondido, Oaxaca

Las costas de Puerto Escondido también forman parte del recorrido anual de las jorobadas. Desde este destino oaxaqueño es posible admirar su paso en escenarios caracterizados por su riqueza natural y biodiversidad.

A diferencia de otros centros turísticos más concurridos, la zona atrae a quienes buscan una vivencia más auténtica, relajada y vinculada al entorno natural.

Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero

Ixtapa-Zihuatanejo integra la ruta migratoria de la ballena jorobada en el Pacífico mexicano, por lo que cada invierno se convierte en un punto estratégico para observar a estos enormes mamíferos.

En sus aguas es común apreciar ejemplares adultos e incluso madres acompañadas de sus crías, una postal que convierte la experiencia en uno de los mayores atractivos naturales de la región para quienes disfrutan del turismo de naturaleza.