3 destinos soleados entre montañas

Disfrute el potencial de los destinos soleados sin playa para abril de 2026, desde las casas flotantes en Lake Powell hasta el lujo desértico de Palm Springs y el encanto de Oregón.

Abril es el mes perfecto para explorar y gozar de un descanso. Las playas, por supuesto, que continúan siendo las más solicitadas, porque brillan con luz propia. Pero, si tú quieres alejarte de las multitudes en busca de atracciones menos concurridas pero con un encanto especial, te tenemos una propuesta que seguro te encantará: apunta por lugares con sol, pero sin playa.

Inmsersiones en la naturaleza

Si te parece nuestro plan, elige entre las siguientes opciones:

1- Lake Powell

Ofrece impresionantes cañones de roca roja, rodeados de agua azul eléctrico, con plantas desérticas en flor. En primavera te recibirá con temperaturas de entre 15 y 27ºC y seguro, menos concurrida que en verano, situada entre Utah y Arizona. Dirígete al Cañón Antílope en kayak, te permitirá remar entre aguas cristalinas rodeadas de imponentes acantilados rojos que se reflejan majestuosos en el lago. Te tomará aproximadamente una hora y, una vez que atraques, camina al Cañón del Antílope.

Si eres amante de la fotografía, captura el amanecer en Alstrom Point, la luz será tu aliada, ya que el azul intenso del agua y la roca roja crean imágenes impresionantes. Goza de un pintoresco paseo en barco hasta el Rainbow Bridge, el puente natural de arenisca más grande del mundo.

Tip: Para el hospedaje, elige una casa flotante, la experiencia será placentera.

2- Palm Springs

Es un oasis moderno que combina la historia de Hollywood con la belleza del desierto. Para explorar la naturaleza, lo ideal es practicar senderismo por los Cañones Indio o Tahquitz, aquí tu recompensa te espera al llegar a la cascada de 18 metros. El Parque Nacional Joshua Tree, es un punto de primer nivel para los escaladores, con más de 8 mil rutas de escalada, apto para realizar ciclismo de montaña o montar a caballo.

Las aventuras no terminan, sube muy temprano en el teleférico de Palm Springs, el tranvía giratorio más grande del mundo, a medida que asciendes pasarás por cinco zonas climáticas o viaja en un globo aerostático para obtener una perspectiva diferente de su desierto.

Tip: Goza de un vuelo en Warbird en el Museo Aéreo de Palm Springs, que está dividido en cuatro hangares y que fue lugar de entrenamiento en la Segunda Guerra Mundial.

3- Oregón

Además de sus maravillosos escenarios naturales que te permitirán pescar o andar en bicicleta, te sorprenderá por su encanto. Elige uno de los 12 senderos del Smith Rock State Park, en el desierto alto. Atraviesa bosques perennes y culmina en un paisaje de roca volcánica al pedalear por McKenzie Pass Scenic Bikeway.

Realiza rafting en los ríos Deschutes o McKenzie. En los ríos de Lower Deschutes, Fall o Crooked, es posible pescar truchas o kokanees (salmones rojos).

Tip: La Ruta del Ale de Eugene te llevará por al menos 12 de los sitios más importantes para conocer sus cervezas artesanales. Prueba la sidra seca a partir de fruta entera en el WildCraft Cider Works.