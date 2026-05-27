Descubre el reino de las mariposas en Vietnam

Este año el avistamiento de más de 400 especies de mariposas se conjunta con la temporada de luciérnagas, brindándole una apariencia mágica al Parque Nacional Cuc Phuong, no te lo pierdas, si visitas Vietnam.

Es uno de los eventos más espectaculares que no puedes dejar pasar en el Parque Nacional Cuc Phuong en Vietnam. Tiene el poder de transformar la antigua selva tropical en un caleidoscopio de color gracias al vuelo de las mariposas. Indudablemente, debes incluirlo en tu lista de deseos del verano.

Colorido excepcional

Si te animas a vivirlo, tendrás la oportunidad de ver cómo más de 400 especies de mariposas emergen, creando un espectáculo que se describe como una metamorfosis viviente.

Las más comunes son las mariposas blancas, que se congregan en enormes grupos en suelo húmedo para mineralizarse, creando lo que los lugareños llaman «ríos de mariposas». Mientras que las amarillas y naranjas cubren los senderos del bosque, las copas de los árboles y las riberas de los arroyos. Cuando se les molesta, miles alzan el vuelo simultáneamente, envolviendo a los visitantes en una nube arremolinada de alas blancas, amarillas y verdes.

El plus

Este año, la temporada de mariposas coincide con una intensa de luciérnagas, desde ya y hasta julio. Por la noche, el suelo y el dosel del bosque se iluminan con millones de escarabajos bioluminiscentes, creando un efecto de “galaxia terrestre”.

¿Cuándo ocurre?

Como es parte de los mágicos momentos que nos regala la madre naturaleza, no es controlable y este 2026, debido a los días soleados tras las lluvias, inició anticipadamente, en este mes de mayo se encuentra en pleno apogeo. Como dura de dos a tres meses, podrías encontrarlas aún en junio o julio.

Aún hay más

No sólo podrás presenciar este evento formidable, el parque nacional más antiguo de Vietnam ofrece una gran variedad de actividades ecológicas: