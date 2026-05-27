Descubre el reino de las mariposas en Vietnam
Este año el avistamiento de más de 400 especies de mariposas se conjunta con la temporada de luciérnagas, brindándole una apariencia mágica al Parque Nacional Cuc Phuong, no te lo pierdas, si visitas Vietnam.
Es uno de los eventos más espectaculares que no puedes dejar pasar en el Parque Nacional Cuc Phuong en Vietnam. Tiene el poder de transformar la antigua selva tropical en un caleidoscopio de color gracias al vuelo de las mariposas. Indudablemente, debes incluirlo en tu lista de deseos del verano.
Colorido excepcional
Si te animas a vivirlo, tendrás la oportunidad de ver cómo más de 400 especies de mariposas emergen, creando un espectáculo que se describe como una metamorfosis viviente.
Las más comunes son las mariposas blancas, que se congregan en enormes grupos en suelo húmedo para mineralizarse, creando lo que los lugareños llaman «ríos de mariposas». Mientras que las amarillas y naranjas cubren los senderos del bosque, las copas de los árboles y las riberas de los arroyos. Cuando se les molesta, miles alzan el vuelo simultáneamente, envolviendo a los visitantes en una nube arremolinada de alas blancas, amarillas y verdes.
El plus
Este año, la temporada de mariposas coincide con una intensa de luciérnagas, desde ya y hasta julio. Por la noche, el suelo y el dosel del bosque se iluminan con millones de escarabajos bioluminiscentes, creando un efecto de “galaxia terrestre”.
¿Cuándo ocurre?
Como es parte de los mágicos momentos que nos regala la madre naturaleza, no es controlable y este 2026, debido a los días soleados tras las lluvias, inició anticipadamente, en este mes de mayo se encuentra en pleno apogeo. Como dura de dos a tres meses, podrías encontrarlas aún en junio o julio.
Aún hay más
No sólo podrás presenciar este evento formidable, el parque nacional más antiguo de Vietnam ofrece una gran variedad de actividades ecológicas:
- Senderismo en la selva: Caminata a través de montañas de piedra caliza entre árboles gigantes y senderos fuera de serie. Se requiere una condición física moderada a alta.
- Visita el Árbol de mil años: Admira el enorme árbol Cay Cho con enormes raíces aéreas, un fósil viviente que ha permanecido en pie durante un milenio. Es uno de los puntos culminantes de la mayoría de las excursiones por la selva.
- Adéntrate en el Centro de Rescate de Primates en Peligro de Extinción: Hogar de más de 150 de ellos, incluyendo el raro langur de Cat Ba y el langur de Delacour, clasificados en peligro de extinción. Aprende sobre los esfuerzos de conservación.
- Explora las cuevas prehistóricas: Descubre Son Cung, la cueva del Palacio o Dang Cave, la cueva del Hombre Prehistórico, con estalactitas y estalagmitas, y evidencias de antiguos asentamientos humanos.
Santuario de Osos de Ninh Binh: Observa osos lunares y osos malayos rescatados desde una pasarela de 300 metros.
- Considéralo: Las temporadas de mariposas y luciérnagas no son productos turísticos creados por el hombre, sino el resultado de millones de años de evolución y un frágil equilibrio ecológico. Las autoridades del parque regulan estrictamente las visitas en cuanto al número de visitantes, los horarios y las rutas designadas para proteger estos delicados hábitats.