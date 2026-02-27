¡Conoce! 4 playas de ensueño para surfear

El surf evoluciona hacia destinos más auténticos y menos saturados. Desde las olas tubulares de Playa Negra en Costa Rica hasta la emergente escena de Busua en Ghana, exploramos cuatro rincones del mundo que combinan oleajes consistentes con experiencias de alto valor.

Una cosa es ir a tumbarte a tomar el sol y otra cosa es ir a surfear. Ambas sirven para divertirse, pero montar una ola estando de pie necesita de la fuerza indómita del mar.

Así que te hemos preparado una selecta lista con lugares que poseen olas potentes y consistentes, ideales por ser perfectas, que te llevarán a vivir aventuras excepcionales.

Praia da Macumba, Río de Janeiro

Conocida como el rincón surfero de Río, es considerada uno de los secretos mejor guardados del surf, que combina un ambiente local relajado a tan sólo una hora del centro. El oleaje del sur con vientos crea secciones limpias y cóncavas. Sus olas potentes y rápidas son ideales para surfistas de nivel intermedio y avanzado. Es menos concurrida que Copacabana e Ipanema.

Qué más ofrece:

Tiene un escenario espectacular, que une montañas y mar con exuberantes colinas verdes. Ideal para vislumbrar el amanecer. Cuando la marea está baja, es posible caminar hasta la icónica formación rocosa de Pedra do Pontal, te dejará ver una vista panorámica de 360 º e ideal para subir al kayak. Apuesta por un viaje en bicicleta por Prainha, una reserva ecológica con una exuberante selva tropical.

Playa Negra, Guanacaste

Es un referente de clase mundial de este tipo de playa y uno de los lugares más consistentes. Apareció en la película Endless Summer II. Apreciada por sus olas tubulares y su ambiente relajado de pueblo surfero. Para surfistas de intermedio a avanzado, puede volverse intensa. La afluencia de visitantes es baja comparada con Tamarindo.

Qué más ofrece:

Posee un telón de fondo volcánico que se mezcla con palmeras y espectaculares atardeceres. Brinda un fácil acceso a las playas de Avellanas y Grande. Los manglares circundantes albergan monos aulladores e iguanas y tortugas. También es un destino ideal para retiros de yoga enfocados en la recuperación holística. Es una zona donde han proliferado los glampings boutique y los ecohoteles que funcionan completamente con energía solar.

Playa Busua, Ghana

Se trata del principal destino de surf de África occidental, conocido por sus largas y constantes olas. Posee una combinación de aguas cálidas, olas tranquilas para principiantes y la rompiente Black Mamba, para los más aventureros. Aún es relativamente desconocida para el turismo de masas, así que es un increíble escenario para surfear. Muchas de las escuelas de surf de la zona apoyan programas locales de empoderamiento para mujeres y niños.

Qué más ofrece:

Es posible realizar una excursión de un día a los castillos de Cape Coast o a las rutas de senderismo por las copas de los árboles en el Parque Nacional de Kakum. Únete a un safari por los pueblos cercanos para conocer la música tradicional ghanesa. Disfruta de una cena de langosta, a la parrilla en la arena en Busua, recién pescada por los pescadores locales. Explora las ruinas cercanas del Fuerte Dorothea.

Playa Lakey Peak, Sumbawa

Famosa por su perfecta rompiente de arrecife en forma de A, que tiene olas consistentes, izquierdas y derechas de gran calidad. Sus aguas cálidas y arrecifes son aptos para surfistas de nivel intermedio a experto. El viento de la tarde la convierte en el sitio ideal para practicar kitesurf.

Qué más ofrece:

Coincide con el máximo solar, por lo que promete algunos de los más bellos atardeceres del océano Índico. Aún no está tan desarrollada, así que la experiencia de viaje es auténtica y aventurera. Úsala como base para explorar las islas Vírgenes cercanas y arrecifes secretos como Periscopes. En sus warungs (cafés locales) sirven atún y pargo recién capturados.