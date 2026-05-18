Girl Camper, la tendencia que transforma los viajes de mujeres

Descubre cómo esta ola de viajeras independientes lidera el cambio hacia experiencias al aire libre más inclusivas y sofisticadas: un movimiento liderado por mujeres que incluye acampar y viajar en autocaravana en una poderosa combinación de amistad, autodescubrimiento y aventura sin prisas.

Creciente comunidad

Centrada en comunidades como Girl Camper, con sede en EE.UU. que ya supera los 2 mil 100 miembros de pago, esta tendencia celebra una idea simple: «No hay una forma incorrecta de acampar como una chica”. Las vivencias pueden ser en solitario, en pareja o en grupos, pero lo que es esencial es que los miembros deben ser femeninos.

Lo que parecía un segmento dominado por los hombres, ahora está tomado por grupos de féminas que tienen un deseo de libertad, conexión y autodescubrimiento a través de odiseas.

Más que un viaje

¿Por qué ha evolucionado de un hobby de nicho a una marca de estilo de vida?

En busca del empoderamiento: Tras una expansión de los viajes en solo de mujeres, es una forma de explorar la naturaleza sin depender del sexo fuerte para conducir o encontrar el rumbo exacto.

Nomadismo digital: Sabemos que este tipo de trotamundos tienen la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar con una laptop y señal de Wi-Fi. Así es como las campers se convierten en oficinas móviles, que incluso fomentan la creatividad del sexo femenino.

Seguridad: La tendencia se disparó gracias a las «caravanas» organizadas y los foros en línea donde las mujeres comparten lugares seguros para pasar la noche y consejos mecánicos, mitigando el miedo a acampar solas.

Deseo de bienestar: Como reacción al agotamiento digital, el movimiento enfatiza la conexión con la naturaleza y los beneficios que ofrece el aire libre para la salud mental.

Travesías de gran nivel

Los medios especializados en autocaravanas y estilo de vida informan de que muchas seguidoras de esta tendencia son mujeres mayores de 40 años (madres con hijos ya independizados, trabajadoras remotas, divorciadas y jubiladas) que están redefiniendo la «vida después de la familia» a través de la aventura, no solo del turismo. En ocasiones están tomando un descanso profesional de tres a seis meses. Aunque estudios demográficos recientes señalan que en 2026 se integrarán la generación Z y los millennials, que prefieren las furgonetas camper.

Las intrépidas chicas, se enorgullecen de personalizar sus transportes con luces solares, ropa de cama de alta gama y una decoración interior a medida. Así que no sufren, por el contrario, intentan viajar con estilo.

3 destinos imperdibles

A continuación, la sugerencias de INVERTOUR para un Girl Camper excepcional: