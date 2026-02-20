4 íconos arquitectónicos imperdibles en España

España te puede llevar a diferentes trayectos por el tiempo a través de su arquitectura, ya que es un país fascinante con una asombrosa herencia arquitectónica.

Potencia turística

Sus perspectivas son positivas tras el cierre del 2025, que reafirmó su liderazgo mundial con 97 millones de llegadas internacionales y un gasto récord de €135 mil millones de euros, por lo que se situó en el segundo puesto a nivel mundial, según cifras de CaixaBank. La apuesta prevista para el primer cuatrimestre es de €35 mil millones de euros, pues se espera un aumento del 3.7 % en la afluencia de turistas extranjeros, de acuerdo con estimaciones del gobierno español.

Maravillosa arquitectura

Esta ciudad tiene mucho que dar, pero en esta ocasión te invitamos a conocer un poco de su acervo arquitectónico, a través de algunos de sus grandes iconos, que te hablarán de la diversidad que ofrece y que invita a realizar viajes lentos para explorarlos a tu ritmo.

1- El Palacio Real de Madrid

¿Sabías que alberga 3 mil 418 habitaciones? Es el mayor palacio real en funcionamiento de Europa occidental. De estilo barroco, combina influencias clásicas francesas e italianas, posee la colección de instrumentos Stradivarius Palatinos, pinturas de Velázquez y Goya. Aún es la residencia oficial y se utiliza para ceremonias de Estado y actos protocolarios.

Qué hacer:

Presencia el Cambio de Guardia, que se da los miércoles y sábados. En la Armería Real, podrás apreciar la armadura personal del emperador Carlos V. La Sala del Trono con sus techos pintados al fresco por Tiepolo, es extraordinaria. Para un paseo relajante, visita los Jardines de Sabatini.

2- La Sagrada Familia en Barcelona

El monumento de pago más visitado de España, en 2025 recibió 4.8 millones de visitantes, según el portal nacional de turismo. Una basílica que fue construida bajo la dirección de Antonio Gaudí, famosa por su diseño orgánico inspirado en la naturaleza, con 18 agujas que simbolizan a los cuatro apóstoles, los cuatro evangelistas, la Virgen María y Jesucristo. Su intrincada fachada representa la Natividad, la Pasión y la Gloria. Es una fusión de arquitectura gótica y art noveau. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este verano tendrá lugar la culminación de la torre más grande, que es la de Jesucristo, que alcanzará 172.5 m y celebrará los 100 años de la muerte de Gaudí.

Qué hacer:

Toma una visita guiada con acceso prioritario para conocer el simbolismo religioso y las innovaciones arquitectónicas de Gaudí. Sube a las torres para apreciar los detalles escultóricos desde otra perspectiva. No te pierdas el Museo de la Cripta, bajo el suelo de la basílica, que muestra maquetas originales.

3- Teatro romano de Mérida

Uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo. Su estructura original fue construida entre los años 16 y 15 a.C. y podía albergar hasta 6 mil espectadores. Su escenario es impresionante, de dos pisos de altura con columnas de mármol y estatuas de divinidades. Con el declive del Imperio Romano, quedó abandonado y parcialmente sepultado bajo la tierra. Actualmente, es la sede del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Qué hacer:

Explora las gradas, la zona de orquesta y el escenario en una visita guiada, que te sumergirá en su historia. El 5 de junio, el aclamado violonchelista croata Hauser, de estilo crossover, ofrecerá un concierto único en el escenario.

4- Catedral de Santiago de Compostela

De estilo románico, alberga el Pórtico de la Gloria, obra del maestro Mateo; la planta de cruz latina, característica de las iglesias de peregrinación para concentrar grandes multitudes; botafumeiro, un enorme incensario de 80 kg que se balancea durante las solemnidades. Fue construida por orden del rey Alfonso VI para albergar los restos del apóstol Santiago, por ello es una gran iglesia de peregrinación.

Qué hacer:

Asiste a la misa del peregrino que se celebra a las 12:00 del mediodía, con momentos solemnes. Es posible, gozar de una visita guiada por el interior del Museo y la Catedral, que incluye el Pórtico de la Gloria, el coro y el altar mayor. Finaliza con un tour por los lugares secretos de Compostela, en las plazas que rodean la Catedral como Obradoiro, Platerías, Quintana y Azabachería.

Al visitarlas, disfrutarás de experiencias únicas.