¡World Press Photo ya está en CDMX!

Una de las exposiciones más esperadas cada año es el World Press Photo, un concurso de fotografía periodística donde los ganadores se incluyen en esta muestra que recorre diversas partes del mundo.

“Exposiciones que exponen historias que hacen que las personas se detengan, sientan, piensen y actúen ante una audiencia .” Mencionan en su página web

Hasta el 26 de septiembre en el Museo Franz Meyer podrás disfrutar a través de distintas categorías como medioambiental, noticias, personas, proyecto entre otras imágenes maravillosas que conformen alguno de esos u otros temas.

El ganador de World Press Photo of the Year fue Mads Nissen de Copenhague con la foto “The First Embrace” que sin duda resume de forma exquisita lo que la pandemia ha significado para muchos estos meses.

Si buscas una actividad diferente, no te pierdas esta maravillosa exposición.