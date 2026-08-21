¡Woooow! Celebra el Año Nuevo en Manhattan cualquier día

Times Travel es la nueva atracción que te llevará a observar Manhattan desde las alturas y a vivir diferentes aventuras por el Nueva York de antes y el actual.

La icónica torre de One Times Square transforma el panorama del entretenimiento en la ciudad de Nueva York gracias a Times Travel, una experiencia inmersiva de gran formato pensada para descubrir la famosa tradición de la bola de Año Nuevo durante los 365 días del año. Esta atracción será permanente, de fácil acceso, ya que se encuentra en pleno corazón de Times Square.

Recorridos multisensoriales

El itinerario transporta a los viajeros a través de la evolución de la metrópoli mediante narrativas interactivas de última generación:

La experiencia comienza en el espacio Cellar Crystal Core, una zona que combina portales fotográficos activados por movimiento con relatos virtuales para explorar la memoria del edificio.

A continuación, estás listo para abordar Times Machine, un ascensor de cristal equipado con tecnología avanzada que recorre la historia del inmueble desde 1904, cuando abrió sus puertas como la sede original del periódico The New York Times bajo la visión de su propietario Adolph Ochs.

El viaje continúa con un dirigible sobre Manhattan que realiza un vuelo virtual sobre la gran manzana de 1930; en un abrir y cerrar de ojos te transportará un siglo atrás para contemplar los puentes y el puerto.

Décadas de cambio, te invita a un paseo rápido en un taxi histórico por la gran vía de Broadway con carteles luminosos y sonidos de eventos históricos del icónico barrio.

El punto culminante del recorrido ocurre en la sala Eternal Midnight, te permite disfrutar del icónico descenso de la bola mediante una simulación en tirolesa virtual o como un asistente a la celebración de la cuenta regresiva del Año Nuevo. Es posible admirar de cerca cinco bolas de Nochevieja históricas, incluyendo la réplica del diseño original de 1907 y la emblemática «Gran Bola» retirada a principios de 2025.

La odisea finaliza en el Times Square Skywalk, una impresionante plataforma de observación panorámica de 360º con pasarela de cristal situada a 19 pisos de altura con un punto de vista único sobre el “Crossroads of the World”.

La tarifa de entrada es de 44 dólares por persona, y es fácil obtenerlas a través de onetimessquare.com