El renacimiento de MonteZOOMa

Knott ‘s Berry Farm reabre oficialmente su legendaria atracción bajo el nombre de MonteZOOMa: The Forbidden Fortress, para darle una narrativa inmersiva de alto impacto a tu próxima visita. Descubre cómo ha evolucionado para subir de nivel la aventura.

Una leyenda de la velocidad

Inaugurada originalmente en 1978 como la primera montaña rusa del mundo con sistema de lanzamiento por volante de inercia, este icónico juego ha emocionado a millones de visitantes. Su recorrido original alcanzaba una aceleración de 0 a 55 millas por hora en solo 4 segundos, integrando un bucle vertical de 76 pies, una torre principal de 148 pies y una torre secundaria de 112 pies en un recorrido de ida y vuelta.

Súperactualización

Ubicada dentro del famoso parque Knott ‘s Berry Farm en California, se transforma tras un proyecto de revitalización de varios años. La experiencia actual ofrece trenes completamente nuevos, un sistema de lanzamiento motorizado de última generación, vías y soportes restaurados, además de una estación rediseñada.

Pero, lo más emocionante es que los pasajeros se adentrarán en una aventura mejorada a través de un templo prohibido envuelto en la búsqueda del tesoro perdido de MonteZOOMa, optimizando la odisea desde la fila de espera hasta el momento en que sales disparado. Recuerda, sólo es apta para los amantes de la adrenalina.

Emociones ilimitadas a un precio más bajo

La reapertura coincide con el lanzamiento del Pase de Temporada Gold 2027, el cual ofrece acceso ilimitado durante el resto de 2026 y todo 2027. Este beneficio incluye eventos estacionales del parque y acceso a complejos de la Costa Oeste como Six Flags Magic Mountain y Knott’s Soak City, el parque acuático que estrenará en 2027 dos nuevos toboganes Coral Craze y Kelp Kraze. Cabe destacar que Scary Farm, es la única atracción estacional que no está incluida en el pase.

Pero, las emociones fuertes aún no terminan y el próximo año habrá más aventuras emocionantes por todo el parque.