Heart Aerospace hace historia con el vuelo del avión eléctrico de batería más grande del mundo

Heart Aerospace alcanzó un nuevo hito en el desarrollo de la aviación eléctrica con el primer vuelo del X1, un avión de demostración a escala real que se convirtió en la aeronave eléctrica alimentada por baterías de mayor tamaño que ha volado hasta ahora.

La prueba tuvo lugar el 12 de agosto de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, en el estado de Nueva York. El vuelo tripulado duró 27 minutos y permitió validar distintas fases de operación, desde el rodaje y despegue hasta el ascenso, las maniobras y el aterrizaje.

El X1 tiene una envergadura de 32.3 metros, una longitud de 23.2 metros y un peso superior a 11 mil 344 kilogramos al momento del despegue. Durante la misión alcanzó una altitud de mil 100 pies sobre el nivel del suelo y su sistema de propulsión totalmente eléctrico entregó más de un megavatio de potencia.

¿Cuánto costó en electricidad el primer vuelo del X1?

Uno de los datos que más llama la atención está relacionado con el consumo energético. De acuerdo con Heart Aerospace, el X1 utilizó aproximadamente $5 dólares de electricidad durante su primer vuelo.

La cifra adquiere relevancia en un contexto de precios altos para el combustible de aviación. Durante la semana que concluyó el 7 de agosto, el precio promedio mundial alcanzó $3.50 dólares por galón, un incremento de 63 % frente al año anterior.

La empresa considera que la propulsión eléctrica puede reducir los costos operativos y disminuir la dependencia de las aerolíneas respecto a las fluctuaciones del petróleo.

Anders Forslund, fundador y director Ejecutivo de Heart Aerospace, explicó que el vuelo demostró la viabilidad de esta tecnología a una escala cercana a la de una aeronave comercial.

¿Qué es el ES-30 de Heart Aerospace?

El X1 funciona como prototipo del futuro ES-30, un avión regional híbrido-eléctrico con capacidad para 30 pasajeros.

El programa busca validar aerodinámica, tecnologías, rendimiento y procesos antes de avanzar hacia la certificación bajo la normativa FAA Parte 25.

El ES-30 ya recibió pedidos de compañías como United Airlines, Air Canada y JSX. Estas aerolíneas ven potencial en una aeronave que podría atender rutas regionales con costos menores y menor exposición a combustibles tradicionales.

Heart Aerospace prevé que el ES-30 entre en servicio en 2031.

¿Cuánto podrían bajar los costos con el ES-30?

La compañía estima una reducción superior al 40 % en costos operativos frente a los aviones regionales convencionales.

Este ahorro provendría de menores gastos energéticos, menor mantenimiento asociado con la propulsión eléctrica y sistemas de vuelo electrificados, además de una arquitectura que combina electrónica y software.

Heart Aerospace también espera que esta ventaja aumente con el desarrollo de nuevas baterías y con una menor exposición a impuestos y cargos relacionados con emisiones.

¿Cuándo comenzarán las pruebas?

La empresa ya trabaja en el primer prototipo del ES-30 dentro de su planta piloto de fabricación en Los Ángeles.

Las pruebas de vuelo están previstas para 2028 y servirán como paso previo a la certificación y entrada en servicio.

El primer vuelo del X1 marca así una etapa importante para Heart Aerospace. Si el desarrollo del ES-30 avanza conforme al calendario, la compañía podría abrir una nueva ruta para la aviación regional, con vuelos más cortos, menores costos y una mayor presencia de aeronaves electrificadas en aeropuertos cercanos a ciudades y comunidades.