Six Flags despliega el terror a gran escala

No te pierdas la celebración de Halloween más grande de Norteamérica. Advertencia: Sólo es apta para los que buscan emociones de alto impacto.

Para los amantes de las atracciones escalofriantes, Six Flags se convierte en el paraíso del miedo con su programación de Halloween. Sus parques regionales de Norteamérica de costa a costa se transformarán con una gran oferta para 2026 que suma 448 experiencias temáticas que combinan laberintos inmersivos, zonas de sustos, shows en vivo y montañas rusas operando en la oscuridad.

Descubre las nuevas atracciones que arriban y que no debes perderte:

JASON: Blood Reign

Ubicación: SCarowinds, Halloween Haubt de Kings Island y Fright Fest de Six Flags Great Adventure.

Terroríficos detalles: Ignora las advertencias y adéntrate por el bosque del campamento de verano para descubrir los secretos de Jason Voorhees de Friday the 13th, el asesino más temido de todos los tiempos.

Final Destination: Death’s Playground

Ubicación: Six Flags Great Adventure y Six Flags Magic Mountain.

Terroríficos detalles: Ingresa a tu destino final a través de un laberinto basado en la franquicia de New Line Cinema, donde una premonición revela catástrofes calculadas por la muerte.

DIABLO: The Infernal Path

Ubicación: Halloween Haunt de Kings Dominion y HalloWeekends de Cedar Point.

Terroríficos detalles: El mundo gótico consumido por el mal de Blizzard Entertainment te espera con rituales, catedrales y presencia de Diablo, Lilith, Mephisto y Baal. A cada paso te sentirás arrastrado hacia una pesadilla.

Blair Witch: No Signal

Ubicación: Fright Fest de Six Flags Great America y Halloween Haunt de Dorney Park.

Terroríficos detalles: Inmersión profunda en la oscuridad total del bosque de Black Hills, pasando por altares rituales y la casa de Rustin Parr, mientras los árboles parecen cerrarse alrededor de ti.

Espeluznantes retornos

Porque el público lo pidió regresan los más demandados y malévolos:

The Conjuring, Beyond Fear

Experiencia de terror inmersiva donde te convertirás en un investigador paranormal para encerrar a Annabelle antes de que devore el mundo de los vivos.

Encuéntrala en: Halloween Haunt de Canada’s Wonderland, SCarowinds, HalloWeekends de Cedar Point y Halloween Haunt de Kings Island.

The Conjuring Universe

Te llevará por el museo del ocultismo de los Warren, la granja de los Perron donde objetos malditos despiertan un mal ancestral. Tendrás que huir de las fuerzas demoníacas de la granja de los Perron y de encuentros con la Monja.

Encuéntralo en: Fright Fest en Six Flags Magic Mountain, Six Flags Great Adventure, Six Flags Over Texas, Six Flags Fiesta Texas, Six Flags Great America y Six Flags Over Georgia.

SAW, Legacy of Terror

Una prueba de supervivencia a contrarreloj para escapar de los artilugios que salen de la mente retorcida de Jigsaw.

Encuéntralo en: Fright Fest en Six Flags Fiesta Texas, Six Flags Great America, Six Flags Over Georgia y Six Flags Over Texas.

The Strangers, No Escape

Cacería implacable por figuras enmascaradas basada en los capítulos 1 y 2.

Encuéntralo en: Six Flags Over Texas.

Army of the Dead

Quedarás aislado dentro de los casinos iluminados por neón de Las Vegas tras muros de acero infestados de zombis, que ahora es una zona de cuarentena.

Encuéntralo en: Fright Fest de Six Flags Great Adventure.

Trick ‘r Treat