Vuela sobre Machu Picchu… ¡virtualmente desde Florida!

Comparte este contenido











El Boca Raton Museum of Art, un hermoso recinto artístico ubicado en la Florida, te invita a vivir una experiencia multisensorial con la primera expedición de realidad virtual en Machu Picchu. Esta interesante atracción imita un paseo aéreo sobre unas de las ruinas más famosas de todos los tiempos, a la par que los visitantes escuchan una detallada explicación del mismo.

Machu Picchu and the Golden Empires of Peru contará con sillas de movimiento VR de gran calidad, las cuales están equipadas con características premium, como auriculares de alta resolución con 6º de libertad (6-DOF), retroalimentación háptica, dispensadores de aromas y rotación ilimitada de 360º, lo que permite a los visitantes viajar en el tiempo para ver, oír, sentir e incluso oler la misteriosa ciudad en el Cielo.

El material visual fue otorgado por el gobierno peruano y fue capturado con drones mientras el recinto estaba vacía debido a la pandemia.

Esta atracción estará disponible desde octubre en el Museo de Arte de Boca Raton, luego tendrá una gira mundial. El portal de boletos en línea de acceso ahora está abierto al público en BocaMuseum.org/Golden. Los precios de los boletos comienzan en $19.95 dólares. El Museo de Arte de Boca Raton está cerca de los puntos más turísticos de Miami, Palm Beach y Fort Lauderdale.

“Estas impresionantes vistas de realidad virtual del mítico monumento, sin ningún ser humano presente, son un pasaje para los visitantes del museo en un viaje asombroso a este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”, declaró el presidente de Exposiciones del Patrimonio Mundial, Anthony Tann.”Es un honor ser elegido como el primer destino de museo que lanza la gira global de Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú, y asociarme con instituciones culturales tan estimadas para traer esta exposición a los Estados Unidos”.