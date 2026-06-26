6 parques nacionales más tranquilos de EE. UU. para evitar el turismo masivo

Los parques nacionales de Estados Unidos son parte central de la experiencia turística del país, pero no todos los viajeros buscan visitar los lugares más concurridos. De acuerdo con una encuesta por Intrepid Travel, cada vez más personas prefieren espacios naturales con menos visitantes, más calma y mayor contacto con el entorno.

El estudio señala que 65 % de los estadounidenses considera que un parque nacional menos concurrido ofrece una experiencia más gratificante que uno famoso. Además, 72 % cree que la masificación reduce la calidad del viaje. Estos datos llegan en un momento clave, mientras Estados Unidos se prepara para celebrar su 250 aniversario y muchos viajeros replantean la forma en que recorren sus áreas naturales.

¿Por qué elegir parques nacionales menos concurridos?

La encuesta también revela que 92 % de los viajeros estaría dispuesto a cambiar sus hábitos para reducir el turismo masivo. Otro 80 % desea visitar destinos que no aparecen con tanta frecuencia en redes sociales y 57 % prioriza experiencias fuera de las rutas habituales.

Para quienes buscan naturaleza, silencio y recorridos con menos presión turística, hay parques nacionales que ofrecen paisajes de alto valor sin las multitudes de Yosemite, Glacier o Arches.

1. North Cascades, Washington

Conocido como los “Alpes americanos”, cuenta con montañas, glaciares y lagos alpinos. Aunque se ubica en el oeste de Estados Unidos, recibe menos visitantes que otros parques de la región, lo que permite una experiencia más pausada.

2. Lassen Volcanic, California

Ofrece pozas de lodo, fumarolas y paisajes volcánicos. Sus escenarios pueden recordar a Yellowstone, pero con menor afluencia, por lo que resulta una opción para quienes desean explorar geología y naturaleza sin tanta gente.

3. Capitol Reef, Utah

Suele quedar opacado por Zion y Arches. Sin embargo, hay acantilados, cañones y paisajes desérticos que muestran otra cara de Utah. Es ideal para viajeros que buscan rutas escénicas y espacios abiertos.

4. Canyonlands, Utah

Se encuentra en Utah y destaca por sus paisajes amplios. Su menor densidad de visitantes frente al cercano Arches permite recorridos con más sensación de aislamiento.

5. Kings Canyon, California

Alberga secuoyas gigantes y paisajes de la Sierra Alta. Para muchos viajeros, cuenta con experiencias similares a las de Yosemite, pero con menos concentración turística.

6. Denali, Alaska

Representa la inmensidad natural de Alaska. Su territorio permite vivir una experiencia marcada por la distancia, la fauna y el paisaje abierto.

Para viajar con mayor responsabilidad, Intrepid Travel recomienda explorar parques menos conocidos, viajar en temporada baja, evitar fines de semana, seguir principios de “No Dejar Rastro” y apoyar negocios locales. Así, los parques nacionales pueden vivirse con más calma y con menor presión sobre sus ecosistemas.