Vive un invierno mágico en… Laponia finlandesa

Una tierra mágica, que abarca el extremo norte de Finlandia, cuya capital es Rovaniemi. Un lugar extremo y alucinante.

Es conocido por su nieve y hielo inagotables, que cubren la región desde noviembre hasta finales de mayo. El promedio de nieve al año es de 200 días, ¡pero puede ser mucho más!

Destaca por sus paisajes árticos, la cultura sami, y actividades como avistamiento de auroras boreales, encuentros con Papá Noel en Rovaniemi y safaris en trineo con perros o renos.

La Laponia finlandesa reúne todos estos requisitos para ser uno de esos lugares en la privilegiada lista de deseos. Sí, para visitarse al menos una vez en la vida.

Finlandia es un país que abraza la tranquilidad, la autenticidad y el respeto por la naturaleza. Su gente, cálida y hospitalaria, comparte con orgullo sus tradiciones y secretos ancestrales. Pero es en Laponia donde el invierno se vive como en ninguna otra zona del planeta. Aquí, el sol se esconde temprano y la noche se ilumina con la danza de las auroras boreales, regalando un espectáculo natural que no tiene comparación. En las ciudades de Ruka y Rovaniemi, el invierno se convierte en una vivencia inolvidable. Imaginen a sus viajeros caminando sobre la nieve virgen con raquetas, sintiendo el crujir bajo sus pies y el aire puro llenando sus pulmones. O deslizándose en un safari de motonieve por bosques nevados, con paisajes impresionantes y para los más intrépidos experimentar la flotación bajo las estrellas en aguas heladas sin duda los pondrá a prueba hasta desafiar sus sentidos y conectar con la naturaleza de una forma profunda y espiritual.

Experiencias alucinantes:

Paseos en trineo: Tirados por renos o huskies es una actividad inolvidable, y puedes aprender sobre la cría de renos.

Conocer el pueblo de Santa Claus: Sí, lo lograrás al visitar Santa Claus Village, el hogar oficial de Santa y la Sra. Claus. Un parque temático y centro turístico donde los visitantes pueden conocerlo, enviar cartas desde su oficina postal oficial y disfrutar de actividades relacionadas con la Navidad. Aquí es donde todos tus sueños se harán realidad. Un sitio mágico, diferente y fascinante.

Ir de compras: Encuentra artesanías locales, recuerdos y productos típicos en Rovaniemi y otras localidades.

Saga Travel te invita a vivir experiencias únicas en lugares memorables. El programa que brinda es fantástico para que se goce de la esencia del invierno, una celebración de Navidad que no olvidarás. “No dejen pasar la oportunidad de ser parte de este viaje extraordinario. Inviten a sus viajeros a descubrir la Laponia finlandesa, a dejarse sorprender por la energía de Ruka y la belleza de Rovaniemi, un invierno que jamás olvidarán”, comenta Ricardo Romero, director general de Saga Travel.