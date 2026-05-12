Guía para disfrutar Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante el Mundial 2026

¿Planeas viajar a México para el Mundial 2026 pero no sabes qué hacer? Esto te interesa. La CDMX, Monterrey y Guadalajara se preparan para recibir a cientos de aficionados que desean vivir de cerca uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La capital será sede del partido inaugural, el cual se celebrará el próximo 11 de junio en el emblemático Estadio Banorte, donde la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica.

Más allá de los encuentros deportivos, el país ofrece una agenda cultural, histórica y gastronómica ideal para complementar cualquier itinerario. Si aún no tienes listo tu plan de viaje, en INVERTOUR te compartimos una guía para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA en México.

¿Qué hacer en Ciudad de México durante el Mundial?

Si tu primera parada es la capital, aquí encontrarás patrimonio, gastronomía y tradición sin perder el ritmo del Mundial.

Uno de los recorridos imperdibles es el circuito por Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Tlatelolco, una ruta que permite conocer desde pirámides prehispánicas hasta uno de los centros religiosos más relevantes de América Latina, ideal para comprender la historia de la metrópoli.

En Xochimilco, los canales pueden explorarse en kayak al amanecer, una experiencia distinta entre neblina y aves que culmina con un desayuno en una chinampa.

Chapultepec reúne el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología en un entorno que combina cultura, historia y naturaleza en pleno corazón urbano.

Coyoacán ofrece un ambiente más artístico, con calles coloniales y espacios vinculados a Frida Kahlo, como la Casa Azul y la Casa Roja, además de su tradicional oferta culinaria.

La lucha libre es otra parada obligada, ya que representa un espectáculo que mezcla deporte, cultura popular y una fuerte carga emocional.

¿Qué hacer en Guadalajara durante el Mundial?

Un recorrido por Guadalajara y Tlaquepaque es una de las mejores formas de conocer la región y este barrio emblemático, donde la arquitectura colonial, las plazas animadas, el arte local y la gastronomía tradicional se integran en una vivencia completa.

La zona también permite vivir la experiencia del tequila en su lugar de origen. Una visita a los paisajes agaveros y destilerías tradicionales acerca a los viajeros al proceso de elaboración de uno de los símbolos más representativos del país.

Otra parada imprescindible es el espectáculo de charrería en el Lienzo Charro Jalisco, donde esta tradición, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, se presenta como un show lleno de destreza, identidad y cultura mexicana.

Para un ritmo más relajado, una excursión a Ajijic y el lago de Chapala tienen naturaleza, arte y descanso en un entorno perfecto para desconectarse y equilibrar el viaje.

¿Qué hacer en Monterrey durante el Mundial?

Monterrey bajo la luz de la luna ofrece un tour nocturno ideal para seguir explorando la ciudad tras los partidos, con paradas en el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía y la Macroplaza, finalizando en el Barrio Antiguo.

La experiencia también incluye una degustación de cervezas artesanales, con visitas a espacios como Cervecería Metapatio, Almacén 42 y Cuadro Coyote, donde se descubren sabores locales en un ambiente relajado.

Para los más aventureros, los cerros de Monterrey como la Cola de Caballo, el Topo Chico o el Cerro de la Silla cuentan con rutas de senderismo y rappel con vistas espectaculares.

Finalmente, las Grutas de García permiten adentrarse en un entorno subterráneo con más de dos kilómetros de cavernas, en un recorrido que combina naturaleza, misterio y paisajes de la Sierra del Fraile.