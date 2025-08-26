Si amas Los Piratas del Caribe de Disney, esto es para ti…

La saga Piratas del Caribe se ha ganado el corazón de miles de personas, desde niños hasta adultos. Y si eres fan de este universo, hay buenas noticias: Disney World inaugurará una nueva taberna temática inspirada en estas aventuras marítimas.

Se trata de The Beak and Barrel, un establecimiento animado repleto de piratas, villanos, bandidos y bucaneros. Este nuevo espacio promete transportarte a un mundo de aventuras, con una divertida y sabrosa variedad de alimentos y bebidas que no querrás perderte.

El recorrido está diseñado para toda la familia: los más pequeños podrán deleitarse con una gastronomía creativa, mientras que los adultos encontrarán una amplia selección de cócteles con y sin alcohol.

Si estás comiendo, no te preocupes por el entretenimiento: podrás gozar de espectáculos en vivo con cantos, bailes al ritmo de canciones marineras y charlas con bucaneros de todos los rincones de los Siete Mares.

Una experiencia inmersiva como ninguna otra

Si quieres llevar la inmersión un paso más allá, no puedes dejar de visitar espacios como The Mess, el Mapmaker’s Room y el Captain’s Quarters. Cada uno de estos escenarios está lleno de detalles únicos, lo que garantiza que la vivencia sea diferente en cada visita. Aquí descubrirás desde proyecciones de barcos en botellas en medio de batallas épicas, hasta habitaciones interactivas donde podrás revelar secretos de los marineros.

Y para llevarte un recuerdo inolvidable, visita la Plaza del Sol Caribe Bazaar, donde podrás conseguir artículos exclusivos como una camiseta de The Beak and Barrel o un peluche de loro para llevar al hombro como todo buen navegante.

¿Qué platillos y bebidas puedo encontrar en The Beak and Barrel?

Si buscas buena comida y entretenimiento para niños y adultos, esta taberna es el lugar ideal.

Algunos platillos destacados son:

Island Provisions: un plato para compartir que incluye chips de plátano, tortillas de maíz azul y pan tostado, acompañado de diversas salsas.

Kraken’s Katch: una ensalada fría con pulpo marinado en jugo de limón y lima, aceitunas, pimientos, aguacate y una espuma de pimiento piquillo con almendras.

En cuanto a tragos está el The Cursed Treasure: un cóctel sin alcohol ideal para toda la familia, con leche de coco, trocitos de galleta, espuma de vainilla y una galleta pirata dorada.

Y el Plunderer’s Punch: ron especiado Kraken Black, mora, vainilla y cítricos, servido en un tarro pirata con forma de calavera que los visitantes podrán llevarse a casa como recuerdo.

También hay una amplia selección de cócteles, vinos, licores y cervezas de barril para los que buscan sabores más intensos.

Lo que debes saber antes de visitar The Beak and Barrel

La experiencia tiene una duración de 45 minutos, se desarrolla en un espacio cerrado con baja iluminación y mucha actividad.

Para consumir bebidas alcohólicas, los visitantes deben ser mayores de 21 años y presentar una identificación válida con foto. Solo se permiten dos cócteles con alcohol por persona.

Se recomienda hacer una reservación previa a través de la aplicación My Disney Experience. Es indispensable contar con un boleto válido para el parque, así como una reserva para Magic Kingdom el mismo día. ¿Quieres más información sobre cómo planificar una visita a Walt Disney World?, visita DisneyWorldLatino.com.