3 destinos orientados a los souvenirs gastronómicos

El recuerdo tradicional cede su lugar a experiencias comestibles que conectan al viajero con la identidad local. Descubre cómo los sabores de Estambul, Oporto y Pasadena están redefiniendo el mercado de los souvenirs.

El souvenir tradicional, ha quedado en el pasado y ha sido reemplazado por algo mucho más significativo tras una travesía e incluso delicioso. Según el informe de Predicciones de Viajes de Booking.com, basado en las respuestas de más de 29 mil personas en 33 países, el 68 % considera a los utensilios de cocina o exquisitos productos para la despensa como recuerdos que incluso forman parte de la cultura gastronómica.

Nuevas pasiones

Como ya lo hemos comentado, el turista de esta era opta por salidas personalizadas que reflejan sus prioridades, objetivos y pasiones. Es así como la búsqueda de souvenirs se convierte en una extensión del viaje, centrado en la identidad. Los souvenirs culinarios se han convertido en auténticos vínculos con el sitio.

Más de la mitad de los ávidos trotamundos cita «descubrir lugares de comida y bebida locales» como su principal motivo para reservar excursiones. La comida se ha convertido en parte esencial del itinerario, “los recuerdos” especialmente aquellos ligados al gusto y al olfato, se han convertido en poderosas anclas de la nostalgia. Las entradas para actividades con la palabra «tour gastronómico» aumentaron un 20 %, de acuerdo con GetYourGuide.

Top 3

Booking.com ha identificado cinco ciudades en todo el mundo que destacan por su identidad gastronómica y sus sabores locales únicos. Aquí en INVERTOUR te presentamos el trío de favoritas:

Estambul, Turquía

¿Qué delicias probar?

Kebabs y meze: Prueba el döner de cordero, el Adana-kebab y los platos mixtos de meze, con hummus, haydari, ezme, yogur estilo haydari en_casas de kebab locales alrededor del Gran Bazar y Kadıköy.

Kahvaltı: El típico desayuno turco que debe incluir peynirli börek, aceitunas, miel, tomates, quesos, pepinos y diferentes panes en cafeterías bohemias en Cihangir o en el mercado Çarşı de Kadıköy.

Comida callejera: Simit o pan de sésamo, castañas asadas, mısır (maíz) y mejillones rellenos en los puestos callejeros de la plaza Taksim y la torre Galata.

Souvenirs gastronómicos:

Recipientes de cerámica o cobre con juegos de café o té.

Aceites de oliva, frutas secas, frutos secos, mermeladas en el mercado de Kadıköy.

Lokum, que son dulces con sabor a agua de rosas, granada, mango, limón o pistache o almendras confitadas en Ali Muhiddin Hacı Bekir.

Oporto, Portugal

¿Qué delicias probar?

Francesinha: un sándwich relleno de queso y carne bañado en salsa de tomate y cerveza, que se come mejor en cafés tradicionales como el Brasão Cervejaria o el Café Santiago en el centro de la ciudad.

Postres a base de vino de Oporto: pasteles y pastéis de nata. en cafés históricos alrededor de Ribeira y Galerías de París.

Vinho verde: Con denominación de origen, se caracteriza por su juventud, su frescura, alta acidez y un ligero toque espumoso. El 85 % es blanco, pero también hay tintos y rosados.

La mayoría de los restaurantes en el lugar cuentan con excelentes opciones.

Souvenirs gastronómicos:

Sardinas, caballa y molho de piri-piri (salsa picante) en conserva de alta calidad, disponibles en supermercados o tiendas de productos gourmet; ideales para regalar.

Untables de almendras o pasta de pimentón y biscoitos de manteiga, que se venden en los mercados artesanales de los barrios de Ribeira y Carmo.

Vinos de Oporto locales, en formato pequeño de 375 ml, encuéntralos en las tiendas de bodegas que ofrecen visitas guiadas.

Pasadena, California

¿Qué delicias probar?

Comida de la granja a la mesa y artesanal: La encontrarás fácilmente en el casco antiguo de Pasadena y South Lake Avenue. Apuesta por los desayunos y brunch elaborados con productos locales.

Cócteles al estilo americano: En speakeasies como Traxx, Starling o The Rose sirven combinaciones de cerveza artesanal local, además de cócteles inspirados en la granja.

Hamburguesas: Disfruta las creadas artesanalmente en los food trucks y cadenas de comida rápida favoritos de los lugareños que abundan en el centro de la ciudad.

Souvenirs gastronómicos: