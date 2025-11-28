¿Viajas fuera del país? Conoce el nuevo Formato Estadístico para Mexicanos (FEM)

¿Viajas fuera del país? ¡Toma nota! Los mexicanos que planeen salir del país deberán completar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM), que ahora podrá llenarse de manera digital antes de abordar su vuelo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dieron a conocer, a través de un comunicado, que este proceso busca agilizar el abordaje y facilitar el llenado del formulario para los viajeros.

A partir del 26 de noviembre, los ciudadanos podrán completar el FEM desde cualquier dispositivo electrónico. El formulario está disponible en https://www.inm.gob.mx/fem/ y solicita la misma información que la versión en papel.

Sin embargo, los viajeros que cuenten con la Llave MX podrán iniciar sesión y ver sus datos personales precargados, lo que acelera significativamente el llenado del formulario.

Una vez realizado este proceso, el solicitante solo tiene que completar la información correspondiente al vuelo: nombre de la aerolínea, número de vuelo, tipo de documento de identificación y número, país de destino final y motivo de viaje.

Asimismo, ambas dependencias señalaron que cuando viajan dos o más personas al mismo destino, se guarda la información del vuelo para no tener que escribir todos los datos nuevamente.

Mientras se da a conocer esta nueva opción para los usuarios, ambos formatos (digital y físico) convivirán durante el periodo de transición, con miras a reemplazar el formato físico.

De enero a octubre de 2025, el INM registró un total de 3 millones 928 mil 959 salidas, de las cuales 3 millones 743 mil 478, cerca del 95%, corresponden a la vía aérea.