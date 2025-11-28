«¡No viajes con Pijama ni en pantuflas!», pide el Secretario de Transporte de EU, y denuncia vuelos cada vez más incivilizados

En plena celebración del Día de Acción de Gracias, miles de personas buscan reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, ante el incremento de turistas que llegan a Estados Unidos, el secretario de Transporte, Sean Duffy, exhortó a los viajeros a evitar abordar los aviones en pijama.

Según el Peach Research Center, el 91 % de los estadounidenses participa en el Thanksgiving, aunque sus tradiciones, actividades y formas de desplazamiento varían ampliamente.

Como parte de su “campaña de civilidad”, Duffy dijo que pretende recuperar “los buenos modales al viajar”, pues, aseguró, “¡viajar se ha vuelto más incivilizado!”.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el funcionario muestra imágenes antiguas en las que se observa a pasajeros vestidos con trajes, sombreros y maletines, formando filas ordenadas para abordar un avión, acompañados del tema Come Fly With Me, de Frank Sinatra, que evoca la elegancia de una época dorada.

La armonía se rompe segundos después con escenas actuales de pasajeros peleando dentro de los aviones y en las terminales, además de viajeros con los pies descalzos sobre los asientos o usando las pantallas táctiles con los pies.

I ncidentes en vuelos se disparan desde 2019

Duffy señaló que los incidentes a bordo han aumentado 400 % desde 2019 y que, en los últimos cuatro años, se han duplicado los casos de pasajeros indisciplinados. “Uno de cada cinco auxiliares de vuelo reporta haber sufrido agresiones físicas; no tiene por qué ser así. La época dorada de los viajes comienza con todos nosotros. Es hora de recuperar la civilidad”, escribió.

El secretario también llamó a los pasajeros a “recuperar la educación y los buenos modales”, tratar con respeto a la tripulación e, incluso, “evitar el uso de pantuflas o pijamas al llegar al aeropuerto”.

En otro video publicado el pasado miércoles, Duffy aparece conversando con una azafata llamada Lilly, a quien pregunta cómo pueden contribuir los pasajeros para volver a esa “época dorada”. Ella responde que bastaría con que dijeran “hola”, “por favor” y “gracias”, y mostraran un poco de paciencia al despegar y aterrizar, para hacer los viajes más agradables.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el pronóstico de movilidad nacional para este año incluye 1.6 millones de viajeros adicionales respecto al Día de Acción de Gracias anterior, lo que establece un nuevo récord. Este feriado es el que registra la mayor afluencia en Estados Unidos, por encima del Día de los Caídos y el 4 de julio.