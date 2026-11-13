Atout France: Workshop Bicentenario ¡un éxito!

Atout France realizó en México el Workshop Bicentenario, un encuentro que reunió durante dos días a empresas, destinos y representantes de distintos sectores de la industria turística francesa, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

La actividad presentó una visión de Francia que incluyó hotelería, patrimonio cultural, gastronomía, compras, movilidad, sitios de montaña y experiencias dirigidas a diversos segmentos del mercado mexicano.

El encuentro contó con Adam Oubuih, CEO de Atout France; Frederic Mazenq, Director Regional para México, USA, UK, Canadá y Scandinavia; Patty Torres, responsable de Promoción como anfitriones. La primera jornada estuvo enfocada en agencias de viajes especializadas en turismo de lujo y reunió a alrededor de 50 profesionales del sector.

¿Qué estrategia presentó Atout France para el mercado mexicano?

Durante su intervención, Oubuih explicó que la estrategia turística de Francia busca distribuir los viajes hacia más regiones y durante distintas épocas del año.

De acuerdo con el directivo, Francia recibió el año pasado 102 millones de visitantes internacionales, cifra que alcanzó 140 millones al considerar a quienes permanecieron una noche o menos.

No se concentran únicamente en aumentar el número, sino en ampliar el mapa turístico y promover estancias durante todo el año. Entre los ejemplos mencionó Provenza en primavera, la temporada de vendimia en Burdeos, los mercados navideños y el esquí en los Alpes.

También destacó Mont Saint-Michel, el Valle del Loira, Córcega y distintas regiones fuera de París.

México gana importancia para Francia

El CEO de Atout France señaló que México se ha convertido en un mercado estratégico para el destino.

Entre los factores que respaldan esta posición mencionó el crecimiento de los viajes internacionales de los mexicanos y una mayor conectividad aérea.

Según lo expuesto durante el Workshop Bicentenario, para el verano de 2027 habrá 13 frecuencias semanales entre ambos países desde tres ciudades mexicanas, lo que permitirá ampliar el acceso directo a Francia desde distintos puntos del país.

Oubuih también resaltó el interés del pasajero mexicano por los circuitos, el patrimonio, la cultura, la gastronomía, los viajes familiares y las experiencias que permiten conocer la vida local.

París Región comparte cifras del mercado mexicano

La agenda incluyó una conferencia sobre tendencias del lujo a cargo de LuxuryLab y una participación de París Región.

Ingrid Hatchikian, responsable del Pôle Promotion & Influence de Choose Paris Region, informó que 254 mil viajeros mexicanos visitaron la región de París en 2025.

Este mercado generó 1.3 millones de pernoctaciones y €171 millones de euros en ingresos. Además, los mexicanos registraron una estancia promedio de cinco noches, frente a 4.1 noches del promedio internacional.

La primera jornada concluyó con una cena organizada por Paris Region, en la que participaron directivos de tour operadores, agencias de viajes y representantes de la delegación francesa.

Segunda jornada

El segundo día hubo un workshop con tour operadores, agencias. La jornada reunió a aproximadamente 40 compradores mexicanos y contó con la presencia de S.E. la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quien comentó:

“Ambos países comparten numerosos valores, con un patrimonio extraordinario, la capacidad de ofrecer a sus visitantes, vivencias auténticas e inolvidables. Francia está lleno de matices y posibilidades más allá de París”, enfatizó.

El programa incluyó una nueva presentación sobre la estrategia turística de Francia, una sesión dedicada a Paris Region y un workshop profesional con cerca de 40 compradores mexicanos.

Con este encuentro, Atout France buscó fortalecer la relación con los profesionales del turismo en México y acercar una oferta que va desde París hasta otras regiones del país, con productos dirigidos al lujo, la cultura, la gastronomía y el deporte.