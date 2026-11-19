Houston reforzó su estrategia en el mercado mexicano con la Misión de Ventas 2026, realizada en la Ciudad de México, donde representantes del destino se reunieron con agentes de viajes y tour operadores para presentar novedades en conectividad, hotelería, gastronomía, compras, entretenimiento y atracciones.

Shandra Mitchell, Vice President of Leisure Market Initiatives en Houston First Corporation, explicó a INVERTOUR MEDIA que México mantiene su posición como el principal mercado internacional para la ciudad.

De acuerdo con la directiva, Houston recibió 2 millones de visitantes mexicanos durante 2025, quienes generaron un gasto superior a $600 millones de dólares en la economía turística local.

Mitchell señaló que las cifras definitivas de 2026 estarán disponibles hasta mediados de 2027, aunque el destino espera un aumento de viajeros mexicanos durante noviembre y diciembre, meses asociados con la temporada de compras.

¿Por qué México es un mercado clave para Houston?

Uno de los factores es la conectividad. Actualmente, 25 ciudades mexicanas cuentan con vuelos directos hacia Houston. Mauricio González, CEO de CWW México, empresa que representa a Houston en el país, indicó que existen más de 450 vuelos directos por semana desde México.

Houston dispone de dos aeropuertos principales: George Bush Intercontinental Airport y William P. Hobby Airport.

Shandra Mitchell señaló que United Airlines incorporó recientemente una conexión desde Chiapas y que la estrategia del destino busca facilitar el acceso desde más ciudades mexicanas.

Más familias, parejas y viajeros de lujo

El perfil del visitante mexicano también muestra cambios. Mitchell explicó que, aunque las compras mantienen un peso importante, actualmente existe mayor presencia de familias, parejas y clientes del segmento de lujo.

Houston busca ampliar la duración de las estancias y promover otros productos turísticos.

En tanto, Mauricio González explicó que Houston pasó de una imagen asociada principalmente con compras y turismo médico a una oferta que incluye parques, gastronomía, deportes, museos, conciertos y experiencias familiares.

¿Qué novedades ofrece?

Entre los espacios mencionados durante la presentación se encuentra el Texas Medical Center, que reúne más de 54 instituciones y alrededor de 5 mil 400 camas.

El Museum District cuenta con más de 18 museos, entre ellos el Houston Museum of Natural Science, Children’s Museum Houston, The Health Museum y The Menil Collection.

Otro de los referentes es Space Center Houston, que recibe más de 1.25 millones de visitantes al año y está aproximadamente a 45 minutos de la ciudad.

La gastronomía ocupa un lugar dentro de la estrategia. Houston cuenta con más de 13 mil restaurantes, además de establecimientos reconocidos por la Guía Michelin.

Compras, deportes y cruceros complementan el viaje

Para los viajeros mexicanos, las compras siguen entre los principales atractivos. The Galleria, River Oaks District, Houston Premium Outlets, Katy Mills y Tanger Outlets forman parte de las opciones presentadas durante la misión.

La oferta deportiva tiene a los Houston Texans, Houston Astros y Houston Rockets, además del Houston Livestock Show and Rodeo, que en 2027 se realizará del 1 al 21 de marzo.

También es posible combinar Houston con un crucero desde Galveston, ubicado aproximadamente a una hora de la ciudad. Desde este puerto operan compañías como Norwegian Cruise Line, Carnival, MSC, Royal Caribbean y Regent, quienes se encontraban representados en esta Misión de Ventas.

Para los agentes de viajes, Mitchell destacó herramientas como Houston Travel Pro, disponible en español, el sitio Hola Houston y sus redes sociales.

La Misión de Ventas 2026 en la Ciudad de México culminó con un cóctel y anunciaron que tendrían sesiones en Monterrey. Estuvieron presentes Claudia González, gerente de Ventas Internacionales, así como Miguel Gómez, Trade Account Manager.