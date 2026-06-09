5 tendencias veraniegas para viajar por México

Este verano tienes la oportunidad de oro de estructurar diversas travesías basadas en tendencias que responden a un consumidor que viaja más veces, pero que exige experiencias familiares altamente personalizadas y dinámicas.

El mercado turístico experimenta una transformación radical este verano. Los datos revelan que los consumidores están optimizando sus presupuestos y priorizando la proximidad.

Un reciente estudio global elaborado por el gigante de retail y estilo de vida SHEIN, tras encuestar a más de 20 mil compradores, confirma que la intención de viaje es sumamente alta, pero con un enfoque inteligente e hiperlocal

¿Con quién viajarán?

El comportamiento de los veraneantes muestra una resiliencia notable y una clara tendencia hacia la micro-segmentación y la repetición de escapadas a lo largo de la temporada, es decir, aprovecharán el fin de semana para viajar frecuentemente:

54 % planea dos o más salidas durante este verano.

72 % prefiere las travesías familiares como la opción predominante.

65 % realizarán viajes acompañados con niños.

Tendencias dominantes

A continuación, en INVERTOUR te presentamos el listado definitivo de cinco tendencias identificadas por la encuesta y los mejores lugares a donde dirigirte en México:

1. Odiseas marinas

El 46 % del mercado exige sol y playa. Elige entre tres joyas clave:

Puerto Vallarta: Playas del Pacífico abrazadas por montañas. Donde se pueden practicar deportes acuáticos y disfrutar de paisajes panorámicos únicos.

Los Cabos: El contraste del desierto con el océano lo convierte en una joya. Invita a realizar pesca, deportes intrépidos como wakeboard.

Bacalar: La laguna de los siete colores, es ideal para efectuar kayak, paddleboard o apuesta por la exploración arqueológica en Ichkabal.

2. Vacaciones en casa

El concepto de staycations se consolida fuertemente para el 38 % de los usuarios:

Ciudad de México: Una oferta cultural inagotable. Los viajeros pueden elegir museos de prestigio como el de Antropología, el de Arte Popular, el de Historia Natural, el MUNAL y el emblemático Museo Tamayo.

San Miguel de Allende: El refugio colonial por excelencia a corta distancia de la CDMX. Su atractivo radica en calles pintorescas. Vive experiencias de relajación total en hoteles boutique con spa como Live Aqua, Rosewood y Numu.

3. Travesías por carretera

Este tipo de odiseas gana terreno como una opción flexible para el 28 % de los encuestados:

Península de Baja California: Una ruta escénica espectacular que combina mar, desierto, y pueblos encantadores. Adéntrate en los reconocidos valles vitivinícolas o en las áreas espectaculares de Cabo Pulmo.

Yucatán: Rutas terrestres seguras que permiten conectar de forma fluida playas, cenotes sagrados, haciendas y zonas arqueológicas.

Chiapas: Una travesía rural fascinante entre campos de henequén, comunidades de pescadores y ríos salvajes, con el gran premio final de explorar las ruinas de Palenque en el corazón de la selva.

4. Adrenalina en parques temáticos

La búsqueda de diversión garantizada para el segmento familiar representa el 22 %:

Parque Xcaret: Complejo ecoarqueológico líder a nivel mundial que fusiona naturaleza, tradiciones mexicanas y resorts todo incluido con parques acuáticos integrados.

Ocean Mania: Una cala privada en Puerto Vallarta accesible solo por lancha rápida, invita a vivir emociones fuertes y salpicadas de adrenalina. Encontrarás tirolesas y toboganes.

5. Aventuras en la naturaleza

El ecoturismo activo atrae al 20 % de los perfiles más jóvenes y dinámicos: