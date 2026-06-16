El turismo de aventura explota en verano

Hoy en día, la mayoría de los viajeros prefieren combinar la comodidad con actividades físicas como el senderismo y recorridos en bicicleta. Descubre cuatro destinos que lograrán que tu viaje sea excepcional.

Las aventuras registran un sólido crecimiento de acuerdo con los datos más recientes de la Adventure Travel Trade Association; el sector se ha consolidado como un mercado masivo de $1.16 billones de dólares, con proyecciones de alcanzar los $2 billones para el año 2032. Actualmente, el 67 % de los viajeros internacionales se identifican como abiertos a este tipo de turismo.

En franca evolución

De hecho, el 61 % de los operadores turísticos anticipa un incremento en sus ganancias netas durante este año. El “boca a boca’’ continúa como la herramienta de marketing más poderosa, seguido de las redes sociales y las alianzas estratégicas, señaló Green Lodging News.

Los más solicitados

El interés global se inclina hacia el “soft adventure”, combina la actividad física con la comodidad y experiencias auténticas, según informes de Hotel News Resource. Las caminatas, el senderismo y el excursionismo lideran las listas de manera unánime, en este tipo de travesías.

Así que si estás listo para planear tu próxima aventura en INVERTOUR te hemos preparado algunas sugerencias que lograrán que tu odisea sea épica:

La inmensidad de Alaska

En esta gran zona salvaje de Estados Unidos, te esperan glaciares, fauna silvestre y paisajes vírgenes. Realiza senderismo en la zona remota del Parque Nacional del Denali, toma el autobús del parque hasta el Centro de Visitantes Eielson, luego camina entre las crestas de la tundra. Julio es el mes ideal para observar a los osos pardos pescando salmón en el Parque Nacional Katmai; accede en hidroavión desde Homer o King Salmon.

La magia de los Alpes

Son una fuente de aventura cuando no hay nieve porque se cubren de flores silvestres, cielos despejados y los teleféricos son grandes aliados para realizar actividades al aire libre. Cubre la vía Ferrata en los Dolomitas en Cortina o Val Gardena, asciende por peldaños y puentes de hierro con un guía; elige entre más de 30 rutas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Realiza una excursión en bicicleta eléctrica al glaciar Aletsch en Suiza, recorre desde Bettmeralp hasta el mirador del glaciar; luego, camina hasta el hielo.

La exuberante vegetación de Borneo

En Malasia, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, con selvas tropicales milenarias y una fauna única. El ascenso al monte Kinabalu en Sabah, te tomará dos días y el verano es la mejor época para disfrutarlo; reserva con un turoperador. En el Parque Nacional Gunung Mulu, adéntrate en la cueva de los Ciervos en Sarawak, para observar cómo los murciélagos salen en una danza espiral al atardecer; este espectáculo de la naturaleza se aprecia de junio a agosto.

Los vastos parajes de Finlandia

Imagínate el encanto de realizar senderismo bajo la luz natural del sol de medianoche en Laponia. Apuesta por descubrir una ruta en bicicleta por el archipiélago de Turku; transitarás entre 250 km de islas conectadas por ferries, con casas de madera, saunas y vistas al mar; te tomará de cuatro a siete días. El yötön yö, que se traduce literalmente como “noche sin noche”, es el término en finés para describir el sol de medianoche, un fenómeno natural en el que el sol nunca se oculta bajo el horizonte durante los meses de verano. Acude al lago Inari, el tercero más grande del país que crea un espejo natural perfecto que refleja los tonos rojizos y dorados del sol a las doce de la noche; existen cruceros para vivir esta aventura.