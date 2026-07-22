Islandia y República Checa dictan tendencia
La República Checa e Islandia registran un impresionante crecimiento interanual en reservas del 9 % y 7 %, respectivamente. En efecto, ambas se consolidan como las grandes apuestas del segundo semestre de 2026 y te invitan a crear una conexión profunda a través de diferentes rutas.
El pulso del turismo internacional late fuerte hacia el viejo continente. El Barómetro Mundial del Turismo de la ONU informa que responde a un avance global del 4 % en las llegadas en el primer trimestre, que refuerza el repunte del 5 % previo. Por zonas, Europa Central y Oriental afianza su éxito con un 6 % de incremento, seguida por el norte europeo y el Mediterráneo con un 4 %, y Europa Occidental con un sólido 2 %.
Dejar atrás las rutas masivas para adentrarse en la naturaleza pura y la historia viva es el nuevo manifiesto del viajero moderno que busca enriquecer sus odiseas. Para ellos, INVERTOUR ofrece una pequeña guía para que conozcan su riqueza cultural y paisajes salvajes.
Naturaleza indómita
Tres rincones mágicos para descubrir en Islandia:
El fastuoso cañón de Stuðlagil: Sorpréndete con la mayor formación de columnas de basalto del país que contrasta con aguas cristalinas. Puedes usar las cómodas y seguras plataformas de observación del lado norte o realizar la caminata que inicia junto a la majestuosa cascada de Stuðlafoss para tocar las imponentes paredes rocosas y admirar el intenso color azul verdoso del agua.
El encanto de Seyðisfjörður: Pasea por la famosa y fotogénica calle del Arcoíris en el corazón del pueblo y aprecia sus casas de madera, que le dan un toque alegre al pueblito pesquero. Compra arte local en la boutique Blóðberg y asiste a los Blue Church concert series, en la pintoresca Iglesia Azul, que incluyen desde música clásica, jazz, blues hasta folk islandés por las noches en julio.
Vive el eclipse en la península de Reykjanes: Prepárate para el gran acontecimiento astronómico del 12 de agosto, fecha en la que se verá el eclipse solar total que oscurecerá por completo los cielos islandeses. Elige puntos de observación en la naturaleza, como los acantilados de Hafnarberg, el área geotermal con fumarolas de Gunnuhver o los senderos del icónico faro de Reykjanes para vivir más de un minuto y medio de oscuridad absoluta.
Riqueza de escenarios
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Tres paradas imprescindibles para enamorarse de la República Checa:
- Telč, ciudad de cuento: Descubre su espectacular plaza mayor, de forma triangular, en el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Relájate en sus cafés rodeados de fachadas de colores y visita su romántico palacio renacentista para maravillarte con la opulencia artística italiana de su salón de oro y su sala africana.
- Český ráj, paraíso bohemio: Adéntrate en el primer geoparque de la UNESCO del país. Dirígete a las grietas de las rocas de Prachov, ubica formaciones de arenisca de 60 metros de altura con nombres fantásticos, contempla las vistas desde el mirador Kozákov y sube hasta las místicas ruinas del castillo de Trosky sobre Baba y Panna, dos picos volcánicos.
- Tradición vinícola en Mělník: Visita el majestuoso chateau con extensas colecciones de arte, que se alza sobre las confluencias de los ríos Elba y Moldava, y recorre las bellas calles que poseen casas con arcadas. Saborea el famoso vino Ludmila de la región, disfruta las vistas hacia la colina Říp desde su mirador y desciende a las profundidades de la metrópoli para explorar su histórico subterráneo medieval y después visita la Iglesia de San Pedro y San Pablo.