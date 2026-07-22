Islandia y República Checa dictan tendencia

La República Checa e Islandia registran un impresionante crecimiento interanual en reservas del 9 % y 7 %, respectivamente. En efecto, ambas se consolidan como las grandes apuestas del segundo semestre de 2026 y te invitan a crear una conexión profunda a través de diferentes rutas.

El pulso del turismo internacional late fuerte hacia el viejo continente. El Barómetro Mundial del Turismo de la ONU informa que responde a un avance global del 4 % en las llegadas en el primer trimestre, que refuerza el repunte del 5 % previo. Por zonas, Europa Central y Oriental afianza su éxito con un 6 % de incremento, seguida por el norte europeo y el Mediterráneo con un 4 %, y Europa Occidental con un sólido 2 %.

Dejar atrás las rutas masivas para adentrarse en la naturaleza pura y la historia viva es el nuevo manifiesto del viajero moderno que busca enriquecer sus odiseas. Para ellos, INVERTOUR ofrece una pequeña guía para que conozcan su riqueza cultural y paisajes salvajes.

Naturaleza indómita

Tres rincones mágicos para descubrir en Islandia:

El fastuoso cañón de Stuðlagil: Sorpréndete con la mayor formación de columnas de basalto del país que contrasta con aguas cristalinas. Puedes usar las cómodas y seguras plataformas de observación del lado norte o realizar la caminata que inicia junto a la majestuosa cascada de Stuðlafoss para tocar las imponentes paredes rocosas y admirar el intenso color azul verdoso del agua.

El encanto de Seyðisfjörður: Pasea por la famosa y fotogénica calle del Arcoíris en el corazón del pueblo y aprecia sus casas de madera, que le dan un toque alegre al pueblito pesquero. Compra arte local en la boutique Blóðberg y asiste a los Blue Church concert series, en la pintoresca Iglesia Azul, que incluyen desde música clásica, jazz, blues hasta folk islandés por las noches en julio.

Vive el eclipse en la península de Reykjanes: Prepárate para el gran acontecimiento astronómico del 12 de agosto, fecha en la que se verá el eclipse solar total que oscurecerá por completo los cielos islandeses. Elige puntos de observación en la naturaleza, como los acantilados de Hafnarberg, el área geotermal con fumarolas de Gunnuhver o los senderos del icónico faro de Reykjanes para vivir más de un minuto y medio de oscuridad absoluta.

Riqueza de escenarios

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Na túre s Ryšavou – TIPY• ÚTULNE• SOLO TURISTIKA (@na_ture_s_rysavou)

Tres paradas imprescindibles para enamorarse de la República Checa: