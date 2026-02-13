¡Conoce! Los parques más bonitos del mundo que debes visitar al menos una vez

El mundo ofrece rincones encantadores y singulares llenos de naturaleza que invitan a los viajeros a dar largas caminatas, organizar un picnic o simplemente tomar un respiro mientras contemplan paisajes espectaculares. Desde Brasil hasta Nueva Zelanda encontrarás áreas verdes donde podrás disfrutar de paseos inolvidables y otras actividades al aire libre.

Si planeas visitar destinos como Japón, Canadá, Brasil o Nueva Zelanda, en INVERTOUR te presentamos la lista de los parques más atractivos del mundo que podrás incorporar a tu itinerario.

Jardín Botánico de Kioto, Japón

Japón no solo deslumbra por su innovación tecnológica, sino que también la naturaleza se manifiesta cada año con la floración de más de 12 mil especies vegetales distintas. El Jardín Botánico, situado en el centro de Kioto, ofrece panorámicas espectaculares para cientos de turistas que recorren este espacio.

Una de las temporadas más codiciadas por miles de visitantes es la primavera, a finales de febrero, cuando el jardín recibe la flor del cerezo japonés y tiñe de rosa delicado todo el entorno. Esta época se conoce como Sakura, y durante marzo y principios de abril la flor alcanza su máximo esplendor. Durante estos días, los turistas aprovechan el lugar para hacer pícnics bajo los árboles o recostarse a descansar mientras contemplan la floración. Otros destinos recomendables para admirar los cerezos son Osaka y, por supuesto, Tokio.

Parque Keukenhof, Países Bajos

En Países Bajos, además de historia y arte, encontrarás paisajes únicos y sitios donde conectar con la naturaleza. Uno de ellos es el parque Keukenhof, ubicado en la localidad de Lisse. Este espacio es uno de los jardines más reconocidos de Europa y, en primavera, florecen más de siete millones de tulipanes, junto con narcisos, jacintos y numerosos árboles en flor. Para recorrer todos sus jardines necesitarás entre dos y cuatro horas; sin embargo, este parque no solo cuenta con áreas verdes, sino también con exposiciones artísticas y eventos.

Keukenhof permanece abierto durante ocho semanas al año, coincidiendo con su temporada máxima de floración. Si te encuentras en Ámsterdam, a solo una hora podrás llegar al parque, y también desplazarte a Zaanse Schans, donde descubrirás casas de madera, molinos, graneros y talleres.

Central Park, Estados Unidos

Uno de los parques más famosos y concurridos de Estados Unidos es Central Park. Además de ser el pulmón verde de Manhattan, este espacio destaca por su belleza y variedad de actividades al aire libre, como organizar un picnic, recorrerlo en bicicleta, patinar o realizar un tour en rickshaw que convertirá tu visita en una experiencia inolvidable.

Central Park también ofrece numerosas atracciones y eventos que lo convierten en un destino emocionante para personas de todas las edades. El parque siempre está animado, con conciertos, festivales y espectáculos culturales. Para completar la experiencia, cuenta con una amplia oferta de restaurantes y puestos de comida callejera donde recargar energías antes de seguir explorando.

Parque do Ibirapuera, Brasil

Brasil no solo se distingue por sus playas y clima tropical; el Parque do Ibirapuera es uno de los más hermosos del planeta. Si visitas São Paulo, este lugar es una parada obligada, ya que brinda un oasis de tranquilidad en medio del bullicio urbano, con jardines cuidados, senderos sinuosos y lagos pintorescos. Además, alberga varias instituciones culturales, incluyendo museos y galerías, que muestran la historia y la diversidad cultural de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Parque Hagley, Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda hallarás el Hagley Park, un impresionante parque público ubicado en el centro de Christchurch. Aquí puedes pasear libremente por este extenso espacio urbano. También cuenta con un campo de golf, canchas de tenis y jardines botánicos, convirtiéndolo en un destino ideal para los amantes de los deportes al aire libre.

Hyde Park, Reino Unido

Hyde Park es uno de los parques más icónicos del planeta y un sitio imprescindible que visitar en Londres. Es accesible durante todo el año: en otoño e invierno alberga el principal mercadillo navideño de la ciudad, Winter Wonderland; en primavera, sus amplios terrenos se cubren de narcisos, tulipanes y cerezos; y en verano, es el refugio perfecto para comer al aire libre y disfrutar del sol como un auténtico londinense. También ofrece diversas actividades, como recorridos en bicicleta, paseos en barca y equitación.

Hyde Park alberga numerosos monumentos y esculturas importantes, incluida la icónica Diana Memorial Fountain. Asimismo, se celebran eventos y festivales, especialmente durante primavera y verano, como el desfile anual del cumpleaños del Rey.

Banff National Park, Canadá

Canadá cierra esta selección con el Parque Nacional Banff, un destino encantador situado en el corazón de las Montañas Rocosas. La primavera es el momento ideal para visitarlo: al derretirse la nieve y aumentar la temperatura, el parque revive con flores silvestres y cascadas. Sus lagos cristalinos, como Louise y Moraine, comienzan a descongelarse, ofreciendo un impresionante fondo turquesa para caminatas, paseos con raquetas de nieve, kayak y pesca.

Además del paisaje natural, se recomienda visitar el Hotel Banff Springs y el Sitio Histórico Nacional Basin, lugares que brindan una perspectiva sobre la historia y cultura de la región.