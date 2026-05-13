Valle de los Elefantes Salvajes: un paraíso natural en China para ver elefantes asiáticos

¿Te imaginas observar elefantes salvajes en su hábitat natural y a pocos metros de distancia? En China existe un destino único que permite a los visitantes admirar de cerca a los elefantes asiáticos de manera segura y responsable.

Se trata del Valle de los Elefantes Salvajes, un parque natural que alberga alrededor de 130 elefantes asiáticos, convirtiéndose en el principal sitio del país para contemplar a estas majestuosas criaturas en libertad.

Ubicado al norte de Jinghong, este lugar destaca por sus colinas cubiertas de vegetación, así como por su red de ríos y arroyos que atraviesan la selva tropical. Además de los elefantes asiáticos, la zona protege diversas especies en peligro de extinción, entre ellas bisontes, pavos reales verdes y macacos, por lo que es considerado un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza y la vida silvestre.

El parque también cuenta con distintas áreas temáticas y de observación para complementar la experiencia de los visitantes. Entre las principales atracciones destacan las casas en los árboles, el Parque de las Mariposas, el Parque de las Serpientes, el Jardín de las Orquídeas y el Jardín Bainiao, hogar de numerosas aves exóticas y poco comunes.

Uno de los mayores atractivos del lugar es la posibilidad de observar a los elefantes mientras recorren libremente el bosque en busca de alimento. Para hacerlo de manera segura, el recinto dispone de una pasarela elevada de observación que ofrece vistas privilegiadas de la selva y de los animales en su entorno natural.

¿Dónde se ubica el Valle de los Elefantes Salvajes?

El Valle de los Elefantes Salvajes se encuentra dentro de la Reserva Natural Nacional Xishuangbanna Mengyang, en la ciudad de Jinghong, perteneciente a la prefectura autónoma dai de Xishuangbanna, en la provincia china de Yunnan.

El recinto abre sus puertas todos los días de 8:00 a 18:00 horas, y la entrada general tiene un costo de 60 CNY por persona.

Sin duda, este rincón se ha convertido en uno de los lugares más fascinantes de Asia para quienes buscan conectar con la naturaleza y vivir la experiencia de observar elefantes salvajes en plena selva tropical.