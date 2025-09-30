Festival del Medio Otoño de China: ¿Qué es y por qué se celebra?

El otoño trae consigo muchas festividades alrededor del mundo, y entre ellas destaca el Festival del Medio Otoño, una de las celebraciones más importantes de China. En esta festividad cobran protagonismo elementos tradicionales como el mooncake (pastel de luna), la luna llena, el conejo de jade y la reunión familiar.

Durante esta celebración, familiares y amigos se reúnen para dar gracias por la cosecha de otoño y pedir por la longevidad y la buena fortuna.

El festival se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunisolar chino, coincidiendo con la luna llena, que según la tradición es la más brillante y redonda del año, por lo que es costumbre contemplarla desde los tejados, jardines o espacios al aire libre. Según el sitio Chinese Holiday, en 2025 el Festival del Medio Otoño se celebrará el lunes 6 de octubre.

¿Cuál es la historia del Festival del Medio Otoño en China?

Sus orígenes se remontan a hace más de 3 mil años, durante la dinastía Shang. Aunque alcanzó gran popularidad unos 1 mil 500 años después, cuando los emperadores de la dinastía Tang comenzaron a organizar celebraciones formales en sus palacios, consolidando así esta festividad como una tradición nacional.

Actualmente, esta conmemoración se ha vuelto muy popular entre la gente, quienes se esmeran en preparar el famoso pastel de luna, conocido por su forma redonda, su sabor único y su variedad de estilos.

Aquí podrás encontrar desde pasteles salados, rellenos de carne, hasta opciones dulces con nueces y frutas, y seguro encontrarás un sabor que se adapte a tu paladar.

Si tienes planeado visitar China, no te puedes perder esta festividad, donde además de probar un delicioso pastel acompañado de un sabroso té, podrás admirar la luna y conocer más sobre la cultura oriental.

Sin duda, el Festival del Medio Otoño es una oportunidad única para conectar con tradiciones milenarias y crear recuerdos inolvidables.