¿Sales de viaje? Guía para elegir el seguro que realmente necesitas

Contar con un seguro de viaje es fundamental para cualquier persona que visite un nuevo país, ya que enfermedades o accidentes pueden ocurrir, y atenderlos en el extranjero puede ser muy costoso.

Viajar con la tranquilidad de que cualquier percance estará cubierto brinda una paz inigualable. Si planeas salir antes de que termine el año y quieres contratar una póliza, en INVERTOUR te compartimos una guía con todo lo que necesitas saber para elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades.

¿Cómo elegir un seguro de viaje?

Las coberturas y asistencias varían según la aseguradora y el plan contratado; sin embargo, conocerlas te ayudará a decidir con mayor claridad.

Conoce las coberturas básicas

Antes de decidir, verifica que incluya asistencia médica de urgencia, hospitalización y apoyo en caso de robo o pérdida de documentos. Estos son pilares fundamentales de cualquier buen plan.

Verifica la cobertura en diferentes países

Si tu destino es internacional, como Europa, busca opciones que se adapten a las regulaciones locales y te ofrezcan protección amplia en todo el continente.

Considera la duración de tu viaje

El plan deberá ajustarse al tiempo que planeas estar fuera. Algunas pólizas ofrecen tarifas más atractivas para estadías prolongadas.

Compara precios y beneficios

Explora las distintas opciones y revisa los servicios disponibles para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. Con una buena elección, podrás disfrutar de tu viaje combinando precio y protección, garantizando tranquilidad en todo momento.

Presta atención a las exclusiones

Lee las condiciones y asegúrate de entender qué situaciones no están cubiertas. Esto evitará sorpresas desagradables al momento de un reclamo.

Revisa los límites de cobertura

Verifica que sean adecuados para los costos médicos del país que visitarás. Los planes internacionales deberían ajustarse a estos detalles.

Consulta opciones de renovación y cancelación

Un buen seguro permite renovar la póliza si decides extender tu viaje. También es importante conocer cómo cancelar si cambian tus planes.

Verifica asistencia en tu idioma

Es crucial poder comunicarte sin problemas en caso de emergencia. Confirma que el servicio esté disponible en español u otro idioma que domines.

Infórmate sobre el proceso de reclamo

Saber cómo actuar ante un incidente y cómo funciona la gestión de reclamos te dará mayor seguridad.

Evalúa opiniones de otros viajeros

Las experiencias de otros usuarios permiten conocer la eficiencia y confiabilidad del seguro. Busca reseñas antes de tomar una decisión.

¿Qué seguro de viaje que puedes contratar?

Assist Card ofrece distintos tipos de pólizas, desde planes cortos hasta seguros anuales para quienes viajan con frecuencia. También cuentan con productos especializados para Europa, ideales para cumplir con los requisitos de este destino. Para más información puedes consultar su pagina oficial