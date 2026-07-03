Universal Kids Resort ya abrió: así es el nuevo parque con Minions, Shrek, Bob Esponja y Jurassic World

Por fin, el 1 de julio de 2026 abrió Universal Kids Resort, es un parque temático completamente nuevo, en Frisco, Texas. Representa un hito para Universal, ya que es su primer parque temático regional diseñado específicamente para familias con niños pequeños.

Tiene siete áreas temáticas, diseñadas específicamente para chiquitines de tres a ocho años, con atracciones adaptadas a su edad, más tranquilas y menos intimidantes que las que hay en los parques Universal más grandes.

DreamWorks’ Shrek’s Swamp : Un paraíso acuático y la primera atracción en su tipo en Estados Unidos. Conoce la historia de amor en Shrek & Fiona’s Happily Ogre After y también puedes conocer a Shrek y Fiona en su Pantano.

: Un paraíso acuático y la primera atracción en su tipo en Estados Unidos. Conoce la historia de amor en Shrek & Fiona’s Happily Ogre After y también puedes conocer a Shrek y Fiona en su Pantano. Jurassic World Adventure Camp : Te llevará por un recorrido a toda velocidad y te permitirá acercarte a dinosaurios bebé. Jurassic World: Cretaceous Coaster, te pedirán tu ayuda para encontrar a Baby Bumpy a bordo de una montaña rusa; Pteranodrop, te llevará a planear por las alturas; Mr. DNA’s Double Helix Spin, es el sitio más emocionante que te invita a acompañar a Mr. DNA en un viaje de giros y vuelta.

: Te llevará por un recorrido a toda velocidad y te permitirá acercarte a dinosaurios bebé. Jurassic World: Cretaceous Coaster, te pedirán tu ayuda para encontrar a Baby Bumpy a bordo de una montaña rusa; Pteranodrop, te llevará a planear por las alturas; Mr. DNA’s Double Helix Spin, es el sitio más emocionante que te invita a acompañar a Mr. DNA en un viaje de giros y vuelta. Nickelodeon’s SpongeBob SquarePants Bikini Bottom : Ideal para aventuras bajo el mar en Jellyfish Fields Jamboree, que te llevará en tu propio Jelly Angler a flotar sobre un coral; pasea por Mussel Beach a bordo del Barnacle Bus; Bobbi Barrels te invitará a salpicar a los mejores amigos de Bob Esponja mientras giras y giras; descubre tus habilidades náuticas en Mr. Puff’s Boating School.

: Ideal para aventuras bajo el mar en Jellyfish Fields Jamboree, que te llevará en tu propio Jelly Angler a flotar sobre un coral; pasea por Mussel Beach a bordo del Barnacle Bus; Bobbi Barrels te invitará a salpicar a los mejores amigos de Bob Esponja mientras giras y giras; descubre tus habilidades náuticas en Mr. Puff’s Boating School. Illumination ‘s Minions vs. Minions : Seguramente les encantará sumirse al caos que generan estos fascinantes seres amarillos y morados, en una ola de diversión épica. Bello Bay Cruise, es la zona donde ambos se enfrentan para organizar un mojado relajo; en Bello Bay Golf Cart Derby toman el control del volante para poner patas arriba una partida de golf. En ¡Bello! Ten un divertido encuentro con ellos.

: Seguramente les encantará sumirse al caos que generan estos fascinantes seres amarillos y morados, en una ola de diversión épica. Bello Bay Cruise, es la zona donde ambos se enfrentan para organizar un mojado relajo; en Bello Bay Golf Cart Derby toman el control del volante para poner patas arriba una partida de golf. En ¡Bello! Ten un divertido encuentro con ellos. DreamWorks’ TrollsFest : Una fiesta llena de colorido brillante en la que puedes jugar y cantar. Saca tu lado Troll´s en Rhonda’s TrollFest Express, en un recorrido express que te sumergirá en su energía vibrante; Hair in the Clouds, te invitará a surcar los aires en una flota de globos con caritas de flor de Sheila; Meet Poppy & Friends es una fiesta de brillos para que conozcas a los personajes; King Trollex Techno Dance Party te invita a bailar al ritmo de una mezcla de música explosiva de tecno, funk y pop; Trollstastic, es un espectáculo para te sumerjas en el escenario con tus artistas Troll favoritos.

: Una fiesta llena de colorido brillante en la que puedes jugar y cantar. Saca tu lado Troll´s en Rhonda’s TrollFest Express, en un recorrido express que te sumergirá en su energía vibrante; Hair in the Clouds, te invitará a surcar los aires en una flota de globos con caritas de flor de Sheila; Meet Poppy & Friends es una fiesta de brillos para que conozcas a los personajes; King Trollex Techno Dance Party te invita a bailar al ritmo de una mezcla de música explosiva de tecno, funk y pop; Trollstastic, es un espectáculo para te sumerjas en el escenario con tus artistas Troll favoritos. DreamWorks’ Puss in Boots Del Mar : El centro de la diversión felina, donde tu anfitrión será el Gato con Botas. En Swings Over del Mar, únete a Puss in Boots para volar por encima del colorido pueblo y goza de una presentación con marionetas en el ¡Día de Adopción de Gatitos de Mamá Luna!

: El centro de la diversión felina, donde tu anfitrión será el Gato con Botas. En Swings Over del Mar, únete a Puss in Boots para volar por encima del colorido pueblo y goza de una presentación con marionetas en el ¡Día de Adopción de Gatitos de Mamá Luna! Isle of Curiosity: Alberga la casa de Gabby y existe la posibilidad de tener estar con ella y disfrutar de las delicias de Cakey´s Cupcakes.

Además, el parque cuenta con varios jardines sensoriales diseñados para ofrecer espacios tranquilos donde las familias puedan hacer una pausa, desconectar y conectar, lo que contribuye a crear un ambiente familiar.

Lo ideal es alojarse en Universal Kids Resorts para vivir la experiencia integrada. Las 300 habitaciones tienen capacidad para cinco o seis personas (con literas y suites familiares) y ofrecen piscina, sala de juegos, opciones gastronómicas. Los huéspedes del hotel tienen ventajas como la entrada anticipada al parque.