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MicheBus Party: el tour de micheladas en CDMX con DJ, karaoke y paradas de barrio

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El MicheBus Party se ha convertido en una opción diferente para recorrer la Ciudad de México entre música, micheladas y establecimientos de barrio. La experiencia se realiza a bordo de un autobús de dos pisos y está pensada para grupos de amigos, parejas o viajeros que buscan un plan con ambiente de fiesta.

Este tour fue creado en 2021 por el tiktoker Tukishow, con la idea de mostrar parte de la oferta gastronómica y michelera de zonas como Tepito, La Lagunilla, Tacuba y el Centro Histórico.

¿Qué incluye el MicheBus Party?

El recorrido tiene una duración aproximada de siete horas y puede incluir hasta cinco establecimientos, según la ruta seleccionada. Entre los puntos que suelen formar parte del tour están Depósito Beer & More de Peralvillo, Kitty Drinks en Tepito, MarYchela en Azcapotzalco y Michis Miches, en la colonia Juárez.

La experiencia incluye cerveza de bienvenida, barra libre a bordo del autobús, kit sorpresa de consumo, comida en los establecimientos visitados y shot de bienvenida en cada local.

Además, el ambiente se completa con DJ en vivo, show con imitadores y karaoke. Durante el trayecto, los asistentes también pueden consumir bebidas y snacks dentro del autobús.

¿Cuándo son los recorridos?

El MicheBus Party realiza salidas únicamente los sábados. Las próximas fechas disponibles tienen temáticas distintas: “¡Vámonos al Michelada Fest!”, “Reggaeton Party Old School”, “Tour Nocturno: ¡Ya Supérame!” y “¡Los 80’s y 90’s nunca mueren!”.

El tour inicia entre las 15:00 y 16:00 horas. La hora exacta y el punto de salida se confirman al momento de la reservación. Los sitios más comunes son el Monumento a la Revolución y la Glorieta de Cibeles.

¿Cuánto cuesta?

El costo del recorrido es de $849 pesos por persona. También existe la opción de apartar el lugar con la mitad del pago y liquidar el resto por depósito o transferencia dos días antes del tour.

Las reservaciones se realizan por Instagram en la cuenta @michebuspartyofi o por WhatsApp al 55 1603 9366.

Para quienes buscan un plan con música, micheladas y recorrido urbano, el MicheBus Party ofrece una forma distinta de conocer la vida de barrio de la CDMX sin quedarse sentado en un solo lugar.

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