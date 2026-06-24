Daisy Chain Fields llegará a Great Park de la mano de Olivia Rodrigo

Descubre la transformación del Great Park de Irvine, que está en el radar gracias a la Copa Mundial de la FIFA y que se convertirá en el epicentro cultural del verano con Daisy Chain Fields.

El nuevo mapa de festivales

El negocio de los viajes musicales exige ubicaciones que combinen conectividad, infraestructura de primer nivel y un entorno altamente estético. Irvine, en el sur de California, ha encontrado la fórmula ideal al transformar su emblemático Great Park en una de las sedes de entretenimiento más atractivas de 2026.

La ciudad no solo capturó las miradas al ser elegida como la base oficial de entrenamiento de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA, sino que ahora aprovecha ese impulso internacional para diversificar su oferta con eventos en vivo.

La euforia femenina

El próximo 29 de agosto, el recinto presentará la edición inaugural de Daisy Chain Fields, un innovador festival fundado por la superestrella Olivia Rodrigo y producido bajo el sello de C3 Presents. Pensado como un punto de encuentro generacional, el festival femenino, reunirá a las figuras más virales de las plataformas de streaming actuales junto a mitos de la historia del rock.

La cantante comentó en sus redes sociales: “El 100 % de las ganancias netas se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas. El cartel es increíble y está lleno de mis ídolas y amigas. Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo y espero que este festival lo sea. ¡Estoy deseando gritar, bailar y cantar con ustedes el 29 de agosto!”.

Los motores del festival

Ellas son las artistas que podrás ver: Bikini Kill, Chappell Roan, Die Spitz, Doechii, Eli, Garbage, KATSEYE, Mitski, Not For Radio, Olivia Rodrigo, Quiet Light, Rachel Chinourir, SantigoDaisy Chain Fields llega a Great Park de la mano de Olivia Rodrigold y The Breeders, todas en dos escenarios, junto con las legendarias Karen O, Sarah McLachlan y Stevie Nicks. Por cierto, a partir del 24 de junio iniciará la preventa de los boletos a través de daisychainfields.com

Verano de récords

El festival se integra a una robusta cartelera de verano en Great Park Live que incluye el espectáculo del 4 de julio para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos junto a Air Supply y diversas fechas con la Pacific Symphony. Además, se presentarán la estrella del country Lee Brice, los íconos musicales Wynonna Judd y Melissa Etheridge, la poderosa banda de punk rock Rise Against.