La increíble granja de Thibaut Pinot que abre para el Tour de Francia 2026

La granja de Thibaut Pinot abrirá sus puertas en Mélisey, pueblo natal del ex ciclista profesional francés, para celebrar el paso del Tour de Francia por Haute-Saône el próximo 17 de julio. Estará disponible para una sola familia y pudo reservarse desde el 19 de junio de 2026.

La propuesta forma parte de una serie de eventos exclusivos vinculadas al Tour de Francia 2026, creadas para acercar a los viajeros a los espacios menos visibles de la competencia. En este caso, la estancia combina vida rural, ciclismo, gastronomía local y acceso especial a una de las carreras más conocidas del mundo.

¿Qué incluye la experiencia en la granja de Thibaut Pinot?

La estancia será de cuatro días, del 16 al 19 de julio de 2026. Durante ese periodo, los huéspedes podrán conocer la vida actual de Pinot después de su retiro del ciclismo profesional.

El programa incluye una barbacoa de bienvenida organizada por el propio Thibaut, una visita por la casa y un recorrido por la granja. También habrá tiempo para conocer a sus animales y disfrutar del entorno de Mélisey, una localidad ubicada en Haute-Saône.

Uno de los momentos centrales será el día de carrera. Los visitantes tendrán acceso a los espacios detrás del Tour de Francia, un trayecto en coche oficial y una vista aérea de una etapa desde un helicóptero junto al ex ciclista.

Turismo rural y Tour de Francia

La experiencia contempla una jornada dedicada al paisaje rural. Los huéspedes podrán recorrer rutas locales en bicicletas eléctricas y disfrutar un pícnic con productos de la zona junto al lago antes de la despedida.

De acuerdo con datos de Airbnb sobre el Tour de Francia 2025, las reservas de alojamiento aumentaron en promedio 155 % cuando la carrera pasó por un destino. Este crecimiento se notó especialmente en localidades menos conocidas como Laval, Vire-Normandie, Ennezat, Albertville y Chinon.

La plataforma reportó un aumento de 140 % en las reservas realizadas por viajeros de 25 a 29 años, lo que muestra el interés de nuevas generaciones por planear viajes a partir del recorrido del Tour.

Thibaut Pinot señaló que esta apertura representa una forma de mostrar la región donde creció y demostrar que el entorno rural también puede ofrecer vivencias de viaje memorables.

Con esta propuesta, la granja de Thibaut Pinot se suma al atractivo turístico del Tour de Francia 2026 y ofrece una forma distinta de vivir la carrera, lejos de las gradas tradicionales y cerca de la vida cotidiana de uno de sus protagonistas.