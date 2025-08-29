Universal Assistance ofrece exclusiva reunión, anunciando un gran crecimiento en México

“México es un mercado sumamente importante para nosotros, de hecho, por ello hace más de tres años decidimos que Silvina García Fillol, se viniese a vivir a este país, ella es una gran profesional, muy conocida en toda América Latina, y estamos felices con los resultados y el crecimiento que se ha logrado en los últimos tres años de más del 400 % en cantidad de pasajeros que viajan asegurados por Universal. Silvina junto con su gran equipo han hecho un trabajo realmente espectacular”, dijo a INVERTOUR Fernando García Ruiz, CEO de Universal Assistance en el marco de un exclusivo cóctel que ofrecieron a sus clientes top, en el Hotel Ritz Carlton de esta ciudad capital.

Aquí, Silvina García Fillol recibió a sus invitados, mostrando su fortaleza y el éxito obtenido a lo largo de sus años en México, destacando que se ha logrado crear cada vez más conciencia de viajar protegido y adquirir un seguro de viaje, pero que aún hay mucho por hacer.

Crecimiento en el mercado mexicano

Universal Assistance registró un incremento de 204 % en facturación en el segmento affinity (brokers, cápitas y universidades) y un 40 % en retail, en comparación con el mismo periodo de 2024. En volumen de pasajeros, el segmento affinity creció 371 % y retail un 25 %. Estas cifras reflejan que los mexicanos saben ya la importancia de contar con asistencia en viaje y la confianza depositada en la compañía.

Te cuesta 0

La empresa continúa fortaleciendo su campaña “Te cuesta 0”, la cual representa el valor agregado de contar con la red de prestadores más grande a nivel mundial. Gracias a esta infraestructura, el 97 % de los casos se resuelven mediante pago directo, evitando desembolsos imprevistos para los turistas y ofreciendo una experiencia de viaje sin preocupaciones.

Innovación y cercanía con el viajero

Universal Assistance reafirma su enfoque en la innovación a través de su aplicación móvil, que brinda a quienes contratan, un acceso inmediato a servicios de asistencia: desde atención médica en destino hasta la gestión de reembolsos, los cuales se resuelven en un promedio de 15 días naturales en el 3 % de los casos. Una herramienta diseñada para responder a las necesidades de un viajero moderno, conectado y que exige inmediatez.

Universal Assistance en un mundo en constante cambio

En un entorno de viajes cada vez más exigente, Universal Assistance evoluciona al ritmo del mercado, anticipando soluciones para garantizar la tranquilidad del pasajero.

Durante este íntima reunión en donde se encontraban presentes selectas y connotadas empresas de viajes y dos de las más importantes asociaciones turísticas de nuestro país, Fernando García Ruiz dijo que muy pronto tendrán nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para proteger la integridad del pasajero y ofrecer certidumbre en cada etapa de su experiencia.