Aviación global enfrenta un bache

La demanda mundial de pasajeros aéreos cayó 5 % en septiembre frente al mismo mes de 2025, sumando su segundo descenso consecutivo tras la baja de 8% en agosto. Oriente Medio lideró la contracción regional con una caída de 8 %, mientras Norteamérica mantuvo demanda estable pero recortó capacidad 1.9 % y vio caer el mercado doméstico estadounidense 2.7 %.

En contraste, África creció 5 % y América Latina y el Caribe 4.3 %. Se prevé capacidad por encima de 2025 en octubre y noviembre, aunque la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del combustible seguirán marcando el pulso del sector en el tramo final de 2026, de acuerdo con informes de la IATA.