American Airlines e Israir Airlines firmaron un acuerdo para desarrollar una nueva alianza comercial entre Israel y Estados Unidos, con el objetivo de ampliar las opciones de viaje y mejorar las conexiones entre ambos mercados.

La colaboración se implementará por fases y comenzará antes del regreso previsto de American Airlines a Tel Aviv en 2027.

En una primera etapa, Israir prevé colocar su código en los vuelos directos de American Airlines entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y Tel Aviv.

American Airlines prepara su regreso a Tel Aviv

La aerolínea planea reanudar el servicio diario entre JFK y Tel Aviv a partir del 27 de marzo de 2027. La ruta será operada con aviones Boeing 777-200ER.

Por su parte, Israir mantiene cinco vuelos semanales entre Nueva York y Tel Aviv con equipos Airbus A330-200.

Anmol Bhargava, vicepresidente sénior de Alianzas de American Airlines, señaló que el acuerdo busca dar más opciones a los clientes y reforzar la conectividad a través de JFK.

El acuerdo ampliará conexiones en América

Uno de los puntos centrales de la alianza será el desarrollo de un acuerdo de código compartido. Con esta medida, los pasajeros de Israir podrán conectar desde JFK con la red de American Airlines hacia destinos de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe.

La propuesta permitirá combinar vuelos operados por ambas compañías dentro de un mismo itinerario y facilitar la continuidad del viaje desde Nueva York.

Después de la primera fase, las aerolíneas evaluarán nuevas oportunidades para ampliar el código compartido y sumar beneficios adicionales para los miembros de AAdvantage.

¿Qué beneficios tendrán los pasajeros?

Ambas compañías tienen cabinas de clase Business en sus vuelos entre Nueva York y Tel Aviv.

Los pasajeros que viajen en Flagship Business de American Airlines o en Business de Israir tendrán acceso a The Greenwich Lounge en JFK.

Este espacio ofrece alimentos preparados por chefs, vinos, duchas y áreas de descanso antes del vuelo.

Una alianza con planes de crecimiento

Uri Sirkis, director Ejecutivo de Israir, señaló que el acuerdo permitirá combinar la red de American Airlines con la presencia de Israir en el mercado israelí.

La estrategia contempla el desarrollo de nuevos productos y servicios conjuntos.

Con esta alianza, American Airlines busca reforzar su regreso al mercado israelí y utilizar JFK como punto de conexión para viajeros que se desplacen entre Israel, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe.