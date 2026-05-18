United Airlines: vuelos directos a Sapporo y Tokio-Narita desde Estados Unidos

United Airlines amplió su red de rutas aéreas de cara al invierno 2026. La aerolínea anunció la puesta en marcha de nuevos vuelos sin escalas con destino a Japón desde Estados Unidos.

Será a partir del 11 de diciembre de este año cuando United comience a operar itinerarios directos entre Estados Unidos y Sapporo, ofreciendo a los viajeros una nueva forma de cruzar el Pacífico y esquiar en la Tierra del Sol Naciente. Además, brindará servicio sin escalas entre Chicago y Tokio-Narita a partir del 24 de octubre.

“Ya sea que los clientes sueñen con esquiar en Sapporo, planear un viaje de negocios a Tokio con algo de turismo adicional, o una aventura aún mayor por Asia, United da más alternativas para llegar que cualquier otra empresa estadounidense”, dijo Patrick Quayle, vicepresidente senior de Planificación de Red y Alianzas Globales de United Airlines.

Durante 2025, United transportó más de 1.8 millones de pasajeros entre ambos países, más que todas las demás líneas aéreas estadounidenses combinadas. Este invierno, la compañía prevé operar hasta 13 vuelos diarios desde el territorio continental de EE.UU. a cuatro aeropuertos japoneses, incluyendo Sapporo (CTS), Tokio-Narita (NRT), Tokio-Haneda (HND) y Osaka (KIX).

“Nuestro nuevo servicio directo de San Francisco a Sapporo facilita vacacionar en uno de los destinos más singulares de Japón, mientras que la nueva ruta de Chicago a Tokio-Narita da a los viajeros de negocios y placer una experiencia premium a bordo y la flexibilidad de continuar su trayecto por Asia hacia sitios como Cebú, Palaos y Ulán Bator, o con nuestro socio de empresa conjunta ANA hacia ciudades como Yakarta y Kuala Lumpur”, agregó.

United opera vuelos desde San Francisco a Sapporo, Japón

La compañía indicó que lanzará un servicio estacional de invierno tres veces por semana entre San Francisco (SFO) y Sapporo (CTS), marcando los primeros vuelos directos entre el territorio continental de EE.UU. y Sapporo.

Las operaciones se realizarán con un Boeing 787-9 Dreamliner. Con esta ruta se espera que United conecte a personas de casi 80 ciudades estadounidenses con Sapporo a través de su principal puerta de entrada en el Pacífico en San Francisco, facilitando el acceso a este lugar japonés único.

United inaugura vuelos desde Chicago a Tokio-Narita

United pondrá en marcha un nuevo servicio diario durante todo el año entre Chicago O’Hare y Tokio-Narita, convirtiéndose en la única aerolínea estadounidense en operar esta conexión.

La nueva ruta hacia Tokio-Narita permitirá enlaces sencillos hacia 21 puntos en Asia-Pacífico con United o su socio ANA, incluyendo Cebú, Guam, Kaohsiung, Palaos, Saipán y Ulán Bator. Se prevé que los vuelos operen con un Boeing 787-8 Dreamliner.

Con estas dos nuevas rutas, United servirá cinco aeropuertos en cuatro ciudades japonesas desde sus centros en EE.UU. continental y Guam: Sapporo (CTS), Tokio-Narita (NRT), Tokio-Haneda (HND), Osaka (KIX) y Nagoya (NGO). La aerolínea mantiene la mayor oferta de vuelos a Japón entre las compañías estadounidenses y conecta con 33 destinos en el Pacífico.