United Airlines incorpora Apple TV+ a su sistema de entretenimiento a bordo

Cada vez son más las aerolíneas que apuestan por mejorar la experiencia de sus pasajeros con plataformas de entretenimiento a bordo. United Airlines se suma a esta tendencia al anunciar la incorporación de Apple TV+ en sus pantallas, permitiendo a los turistas disfrutar de éxitos globales de manera totalmente gratuita.

En sus más de 130 mil pantallas ubicadas en los respaldos de los asientos, los pasajeros podrán acceder a series galardonadas como Severance, Ted Lasso y Silo, entre otras.

En los últimos años, la línea aérea ha invertido significativamente en mejorar su oferta, como parte de su plan de crecimiento United Next. Esto incluye la instalación de pantallas en todos los asientos, así como la implementación de tecnología de punta, como pantallas OLED 4K de 27 pulgadas con conectividad Bluetooth.

La alianza con Apple TV+ se alinea con el objetivo de la aerolínea de alcanzar más de 300 mil pantallas en toda su flota, a medida que incorpora nuevos aviones y moderniza los existentes.

«Apple crea series originales revolucionarias, y los viajeros de United van a disfrutar viendo sus Apple Originals favoritas de forma gratuita en su próximo vuelo», comentó Mark Muren, director general de Producto, Identidad y Lealtad de United. «Estamos estableciendo un nuevo estándar para una experiencia premium a bordo.»

¿Qué contenido de Apple TV+ estará disponible?

Las series originales de Apple estarán disponibles en un canal destacado dentro del sistema de United. Entre los títulos confirmados se incluyen Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses, Silo, The Morning Show y Bad Sisters.

Cada mes se sumarán nuevas producciones, superando los 250 episodios entre series, documentales y películas, disponibles tanto en las pantallas individuales como en la app de United.

Además de ser la serie más nominada a los Emmy en 2025, Severance ha sido una de las producciones más aclamadas por la crítica este año. Ahora, los pasajeros podrán ver los nueve episodios de su primera temporada en cualquier vuelo nacional o internacional con Apple TV+, o desde la app de United. Así, podrán disfrutar uno o dos episodios en un trayecto corto, continuar desde donde lo dejaron en su siguiente vuelo o maratonear en un viaje de larga distancia.