American Airlines amplía su programa culinario en vuelos hacia Oceanía y Sudamérica

American Airlines anunció la expansión de su programa gastronómico inspirado en destinos a nuevas rutas que conectan con Oceanía y Sudamérica. Esta iniciativa, lanzada inicialmente en vuelos europeos durante el verano, busca que los pasajeros disfruten la esencia de su lugar incluso antes de aterrizar o revivan sabores al regresar a casa.

La propuesta forma parte de los esfuerzos de la aerolínea por mejorar la experiencia del cliente, ofreciendo menús diseñados por chefs que integran ingredientes frescos y técnicas modernas con toques locales.

Rutas hacia Oceanía: sabores del Pacífico

A partir de este otoño, los pasajeros que viajen en Flagship® Business hacia Sídney, Auckland y Brisbane encontrarán menús que celebran la cocina de la región. Los platos principales destacan por su influencia global y su inspiración local:

Lubina con chile dulce: acompañada de cuscús, bok choy y zanahorias asadas.

Filete de res con costra de Kona: servido con puré de batata, col rizada salteada y una salsa demi-glace balsámica.

Estos menús están diseñados para dar un nivel gastronómico similar al de un restaurante, reflejando la diversidad de Oceanía y su riqueza culinaria.

Rutas hacia Sudamérica: elegancia y tradición

En los vuelos desde Buenos Aires, Montevideo y Santiago, American Airlines incorporó nuevos menús que reflejan la esencia de la gastronomía sudamericana. Cada cabina cuenta con opciones específicas adaptadas a distintos perfiles de viajeros:

Flagship® Business

Lubina frita con cuscús y salsa peperonata.

Mozzarella cappelletti en salsa de tomates secos.

Solomillo a la parrilla con espaguetis de calabacín y salsa puttanesca.

Pechuga de pollo a la parrilla con verduras carbonizadas y puré de ajo.

Economía Premium

Canelones de espinacas y ricotta en salsa de tomate con parmesano.

Pechuga de pollo a la parrilla con papas asadas y verduras de temporada.

Cabina principal

Ragú de carne teriyaki, cocinado a fuego lento en glaseado agridulce.

Pastel de coliflor con especias y bechamel cremosa.

Una experiencia diseñada para el viajero

Con estas nuevas propuestas, American Airlines reafirma su visión de que volar no solo implica trasladarse, sino también disfrutar de experiencias memorables a bordo. Los menús inspirados en sitios se adaptan tanto a quienes viajan por negocios como a quienes lo hacen por placer, con opciones variadas que combinan comodidad y sofisticación.

La iniciativa refuerza la apuesta de la aerolínea por personalizar el servicio y destacar el aspecto culinario como parte fundamental del viaje. De esta forma, cada trayecto se convierte en una oportunidad para acercarse a los sabores de regiones tan diversas como Oceanía y Sudamérica, incluso antes de llegar al destino.