Spotify y United Airlines se unen para llevar música y entretenimiento a las alturas

¿Cansado de subir al avión y tener que descargar toda tu música antes de despegar? Buenas noticias: Spotify y United Airlines se han unido para ofrecer una experiencia de viaje mucho más entretenida. Ahora, los pasajeros podrán disfrutar de más de 450 horas de contenido, incluyendo música, podcasts y audiolibros.

Y lo mejor de todo: es completamente gratis. Los usuarios podrán gozar del viaje mientras se entretienen en las 130 mil pantallas instaladas en los respaldos de los asientos. Solo necesitan conectar sus audífonos por bluetooth y disfrutar del material a través de la aplicación durante todo el trayecto, hasta llegar a su destino. Esta es la primera vez que United Airlines se une a Spotify.

Ahora, los pasajeros podrán explorar audiolibros y videopodcasts durante su vuelo. Entre los títulos disponibles se encuentran Good Hang con Amy Poehler, The Dave Chang Show y The Comment Section con Drew Afualo.

“Spotify tiene una audiencia enorme y a la gente le encanta su contenido. Y ahora nuestros clientes pueden aprovecharlo todo de forma sencilla y fácil, a 35 mil pies de altura”, afirmó Richard Nunn, director ejecutivo de MileagePlus. “Juntos, ofrecemos a millones de clientes una forma completamente nueva de experimentar y explorar contenido premium de los artistas, autores y podcasters más populares del mundo, todo ello mientras vuelan con la última tecnología”.

Además, en los aviones equipados con Starlink, los viajeros pueden deleitarse de catalogo de la aplicación de streaming en sus dispositivos personales, de puerta a puerta, sin interrupciones y sin costo alguno.

Esta innovación se suma a otros avances recientes en entretenimiento a bordo, como el primer torneo de e-sports realizado por Qatar Airways en colaboración con Starlink, un evento que marcó un antes y un después en la historia de la aviación y el entretenimiento digital.

Por su parte, Ian Geller, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Spotify, celebró la alianza:

“Como viajero frecuente de United, me entusiasma enormemente ver que Spotify ya está disponible en la aerolínea más grande del mundo”, declaró.

Agregó que el objetivo de la plataforma es estar presente en todos los espacios donde se encuentren sus usuarios. “Nos dedicamos a brindar a los creadores la oportunidad de llegar a nuevas plataformas y conectar con diferentes públicos. Me emociona poder ofrecer una experiencia de streaming aún más personalizada en los respaldos de los asientos el próximo año”, afirmó.

¿Cómo puedo usar Spotify durante mi vuelo con United Airlines?

Para usar la aplicación durante tu vuelo con United Airlines, solo necesitas iniciar sesión en tu cuenta de MileagePlus y aceptar los términos y condiciones de Starlink. Una vez hecho esto, podrás abrir la app en tu dispositivo y disfrutar de toda la oferta en streaming, tal como lo haces en casa.

Se espera que para 2026 los viajeros de United Airlines puedan usar sus dispositivos personales para iniciar sesión en la aplicación de Spotify directamente desde la pantalla de entretenimiento a bordo. Esto con el fin de permitirles acceder a su contenido personalizado —podcasts, música y audiolibros— y continuar disfrutándolo justo donde lo dejaron.