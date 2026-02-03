United acelera la conectividad a bordo con Starlink y transforma la experiencia de vuelo

United dio un paso relevante en la mejora de la experiencia del pasajero al integrar el sistema de Wi-Fi Starlink en gran parte de su flota. En menos de un año, la aerolínea instaló esta tecnología en más de 300 aviones regionales de dos cabinas y confirmó que, para finales de 2026, más de la mitad de su flota principal contará con esta conectividad de alta velocidad. Esta estrategia la posicionó como una de las líneas aéreas con mayor avance a nivel global en este rubro.

Actualmente, más del 25 % de las salidas diarias de United operan con Starlink, lo que equivale a cerca de 1,200 vuelos por día. En los últimos diez meses, más de siete millones de pasajeros volaron en aeronaves equipadas con este sistema, con un uso registrado de 3.7 millones de dispositivos. Este despliegue tuvo un impacto directo en la percepción del servicio, ya que los índices de satisfacción del cliente con el Wi-Fi prácticamente se duplicaron en comparación con el sistema satelital tradicional.

United muestra lo que ahora es posible a más de 9 mil metros de altura. Destaca funciones como la transmisión de deportes en vivo, los juegos en línea y el acceso remoto a dispositivos del hogar, actividades que antes resultaban poco viables durante un vuelo comercial. Este mensaje busca conectar con una necesidad clara del viajero actual: mantenerse conectado sin interrupciones.

La implementación de Starlink también tiene un alcance regional notable. Ciudades como Indianápolis, Kansas City y Cincinnati registraron que más de la mitad de los vuelos de United ya cuentan con este servicio. En algunos casos, como Indianápolis, el porcentaje superó el 60 %, lo que reforzó la consistencia de la experiencia para los pasajeros frecuentes en esos mercados.

De cara a 2026, United planea extender Starlink a más de 500 aviones adicionales de su flota principal, lo que elevará el total de aeronaves equipadas a más de 800. Este proceso incluyó la solicitud de aprobaciones regulatorias para distintos modelos, como Boeing 737, Airbus A321 y Boeing 777, con el objetivo de garantizar una operación segura y estable.

Con esta inversión, United refuerza su apuesta por una experiencia de viaje más funcional y alineada con las expectativas actuales. La conectividad puerta a puerta, el acceso continuo a contenido y la confiabilidad del sistema se convierten en elementos clave para diferenciar su propuesta y responder a un pasajero que hoy considera el Wi-Fi a bordo como parte esencial del vuelo.